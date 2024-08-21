Доба на Донеччині: Під вогнем РФ три райони області, є загиблий, 4 поранених. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська 18 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого є загиблий, 4 особи поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

Приватний будинок та культову споруду пошкоджено у Кураховому. У Ганнівці і Берестках в зоні ураження приватний сектор. У Селидівській громаді обстріляно Українськ. Під постійними обстрілами - Гродівська громада. У Мирнограді зруйновано адмінбудівлю.

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Краматорський район

У Рідкодубі Лиманської громади пошкоджено нежитлове приміщення. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 4 багатоповерхівки, крамницю і авто.

Бахмутський район

У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, інфраструктурний об'єкт і 2 нежитлові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 5167 людей, зокрема 207 дітей.

Російські окупанти протягом доби вбили 1 жителя області. Ще 4 особи дістали поранення.

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