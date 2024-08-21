Окупанти просунулися біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські війська просунулися, зокрема, у Північному та Дружбі Донецької області.
Про це повідомляють аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки. Тривають бої в Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні.
Аналітики додали, що карту операції українських військ у Курській області РФ оновлять наступного дня.
Топ коментарі
+14 Александр Мовчан #575353
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+12 Деніс Войцеховський
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+12 Магирус
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Про те, що в результаті Курська (та й в силу інших факторів) руснявий наступ почне гальмувати на інших операційних ділянках, крім Покровська/Мирнограду, тиждень тому https://tverezo.info/post/193868 писав Костянтин Машовець.
Цілком можливо, що ми побачимо "поступове звуження" обсягу та розмаху змісту всього стратегічного літньо-осіннього наступу росіян.
Спочатку "відваляться" допоміжні та другорядні напрямки штибу Времіївського чи Курахівського, потім припиняться наступальні судоми противника на більш важливих штибу Куп'янського чи Харківського, й самим останнім припиниться наступальний онанізм росіян на основних, "головних" операційних напрямках - Покровському, Краматорському.
Тому хоча наступальна операція ЗСУ у Курській області ри-фи й має суттєві перспективи щодо "витягування" резервів противника, причому навіть, стратегічного рівня (якщо, звісно, вони ще залишились у нього, в чому я сильно сумніваюсь), але припинення російського наступу найближчим часом скрізь і зразу я би НЕ очікував.
А тепер ого-го! Україна уперед! Допоможемо!!! Зовсім інший настрій.
А ще усі (і ми теж!) побачили, що рашка дійсно слабка та незахищена. Що немає у неї ніяких "червоних ліній", ніяких "вставай, страна оґромнайа!". Тільки невпевнений "няв!" усіляких соловьових-скабєєвих та відкрита байдужість рашистської влади до своїх же громадян та територій.
І весь світ бачить це і робить висновки. І вони не на користь рашки!
Та з допомогою партнери не поспішають. Вже є новини, що не встигають з ППО, що Німеччина не фінансуватиме потреби ЗСУ тощо. Втомились, сердешні, від війни.
Але вже втомилися від проглядань та прослуховувань ЗМІ та доповідей чиновників про війну в Україні.
Важко повертатися до роботи на виробництво зброї, навіть за високу зарплату, бо мультикультурна молодь працювати не звикла. А нащо? Є ж гарантована соціалка, хай виробництвом, фізичною працею займаються китайці, корейці, вьєтнамці, малайці...
росія - то бездонна діжка усіх видів ресурсів.
Тому перемога росії гарантована та невідворотна.
К сожалению, я не ошибся ... только пока что непонятен окончательный ущерб для Украины от очередного
кровавого ЗЕшоу.
Но уже сейчас можно подвести предварительные неутешительные итоги:
1. при недостатке ресурсов на Донбассе растянули линию фронта ещё и на Курскую
область , отправив туда тысячи опытных вояк, которые пригодились бы под Покровском и Торецком;
2. Захватили малонаселенныю территорию Орды, которую теперь надо оборонять да ещё и содержать ордынцев, которые не успели удрать к своим;
3. обеспечили Орде ускоренное продвижение на Донбассе ... по 2-3 села каждый день теряем ;
4. довели Припадочного до истерики и теперь Путло уже заявляет , что никаких переговоров с ЗЕшоуменом и его бригадой вообще он вести не будет, а будет закидывать трупами своих ордынцев по мере продвижения по Украине;
5. обеспечили Путла весомым аргументом для объявления на Орде расширенной мобилизации
под вопли "вставай страна огромная" и "мы за ценой не постоим" ... и что мы будем делать , если Орда мобилизует еше миллион смердов ?
Короче, одни минусы для Украины от этих Курских событий.
Единственный плюс - достигнут новый рубеж эскалации в этой войне, что и нужно Вове Криворжскому и его ЗЕбригаде, поскольку наличие войны есть единственная причина занимать кресло Президента после истечения в мае его конституционной 5-летки.
І це ще один "камінчик" у версію про "зелений договорняк" з кацапами щодо "курської операції".
Суть якого полягає в тому, що ми їм здаємо остаточно Донеччину з найбільшими покладами літію в Європі (не рахуючи вже окупованого Запоріжжя) а натомість, для відводу очей в задуренного піпла, нам "дозволяють" взяти кілька сіл на Курщині, де три хати та два бобра.
І справа ж не лише в літії (літій, в підсумку, отримає Китай, який вже прибрав до рук, наприклад, всі родовища літію в Південній Америці, з мовчазної згоди неомарксистів-"демократів"). За одно ми здаємо під окупацію й все інше: людей, міста, промислову та логістичну інфраструктуру, стратегічні рубежі оборони і так далі. Підриваємо економічну і промислову потугу України в довгостроковій перспективі.
Бо, наприклад, те ж таки коксівне вугілля, для виплавки сталі (яка є однією з основ українського експорту, а отже й економіки) ми отримаємо саме з Донецького вугільного басейну.
Втрата лише цього ресурсу вже критично відобразиться на економіці України, на суміжних галузях, металургії, машинобудування, ВПК тощо, а отже й на надходженнях до бюджету, а, відповідно й на соціальних програмах, можливостях для економічного зростання, проведення реформ і т.д.
Все це робиться хіба що з метою максимально послабити Україну в довгостроковій перспективі та зробити її максимально вразливою щодо чергового нападу росії.
Окрім того, що ми вже, замість сконцентрувати ресурси й резерви для оборони, максимально розпорошуємо їх та "зточуємо" впусту на Курщині та залишаємо без належного захисту Донеччину, та підставляємо під наступний удар росіян відповідно, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Харківщині, Полтавщину тощо.
Але нас продовжують і надалі заспокоювати, що, мовляв, "все добре", "наступ росіян на Донеччині послабшає, але ж не відразу" і т.д. - Так, звичайно "послабшає", як і вся війна - за два-три тижні (с). Вірте далі.
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