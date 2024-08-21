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Окупанти просунулися біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Просування ворога на Донеччині: DeepState назвав населені пункти

Російські війська просунулися, зокрема, у Північному та Дружбі Донецької області.

Про це повідомляють аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки. Тривають бої в Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що карту операції українських військ у Курській області РФ оновлять наступного дня.

DeepState повідомив, у яких населених пунктах Донеччини просунувся ворог

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти готуються до штурмових дій у Вовчанську. У районі Глибокого ворог проводить повітряну розвідку, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Донецька область (8278) бойові дії (3666)


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Топ коментарі
+14
Когда началось наступление ЗСУ в Курскую область я с большим подозрением к этому отнёсся, потому что ЗЕвласти веры НЕТ ... она способна только на кровавые отвлекающие перформансы.

К сожалению, я не ошибся ... только пока что непонятен окончательный ущерб для Украины от очередного
кровавого ЗЕшоу.

Но уже сейчас можно подвести предварительные неутешительные итоги:
1. при недостатке ресурсов на Донбассе растянули линию фронта ещё и на Курскую
область , отправив туда тысячи опытных вояк, которые пригодились бы под Покровском и Торецком;
2. Захватили малонаселенныю территорию Орды, которую теперь надо оборонять да ещё и содержать ордынцев, которые не успели удрать к своим;
3. обеспечили Орде ускоренное продвижение на Донбассе ... по 2-3 села каждый день теряем ;
4. довели Припадочного до истерики и теперь Путло уже заявляет , что никаких переговоров с ЗЕшоуменом и его бригадой вообще он вести не будет, а будет закидывать трупами своих ордынцев по мере продвижения по Украине;
5. обеспечили Путла весомым аргументом для объявления на Орде расширенной мобилизации
под вопли "вставай страна огромная" и "мы за ценой не постоим" ... и что мы будем делать , если Орда мобилизует еше миллион смердов ?

Короче, одни минусы для Украины от этих Курских событий.

Единственный плюс - достигнут новый рубеж эскалации в этой войне, что и нужно Вове Криворжскому и его ЗЕбригаде, поскольку наличие войны есть единственная причина занимать кресло Президента после истечения в мае его конституционной 5-летки.
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21.08.2024 11:35
+12
Воин Сил обороны Украины, друг редакции «Думской» и наш постоянный комментатор с ником Vatakaratel https://www.youtube.com/watch?v=LpbqcgYou_g записал новое видео о ситуации на фронте. Vatakaratel сообщил, что несмотря на продолжающееся наступления врага в Донецкой области, темпы наступления снизились. У врага исчерпываются силы и техника. Противнику удалось занять окрестности Торецка, однако он «уперся в застройку» и пока не может продвинуться внутрь города. Из-за нехватки техники оккупанты бросают в бой небольшие группы по 5-7 солдат, которые пытаются забежать на улицы и укрепиться в подвалах жилых домов. Более угрожающая ситуация на Покровском направлении, где враг сосредоточил свои основные силы. Автор видео указывает на то, что в ближайшие месяцы крайне необходимо не подпустить оккупантов к Покровску и Мирнограду. Затем начнутся осенние дожди и их напор забуксует. В то же время, Vatakaratel крайне положительно отзывается об операции Сил обороны в Курской области, где нашим войскам удалось прорвать приграничные линии укреплений, на которых, в основном, стояли плохо обученные «зеленые» призывники. Только количество пленных россиян на этом направлении автор видео оценивает уже в более 2 тысяч человек, причем 90% из них - призывники, что является хорошим пополнением обменного фонда для возврата из плена наших защитников. Увы, по словам Ватакаретеля, плохие военные навыки и мотивация новобранцев - это также проблема и украинской армии. Он отмечает, что большинство мобилизованных солдат, которые прибывают в его подразделение необходимо доучивать уже на месте или находить для них дополнительную мотивацию для участия в боевых действиях.

Про те, що в результаті Курська (та й в силу інших факторів) руснявий наступ почне гальмувати на інших операційних ділянках, крім Покровська/Мирнограду, тиждень тому https://tverezo.info/post/193868 писав Костянтин Машовець.

Цілком можливо, що ми побачимо "поступове звуження" обсягу та розмаху змісту всього стратегічного літньо-осіннього наступу росіян.

Спочатку "відваляться" допоміжні та другорядні напрямки штибу Времіївського чи Курахівського, потім припиняться наступальні судоми противника на більш важливих штибу Куп'янського чи Харківського, й самим останнім припиниться наступальний онанізм росіян на основних, "головних" операційних напрямках - Покровському, Краматорському.

Тому хоча наступальна операція ЗСУ у Курській області ри-фи й має суттєві перспективи щодо "витягування" резервів противника, причому навіть, стратегічного рівня (якщо, звісно, вони ще залишились у нього, в чому я сильно сумніваюсь), але припинення російського наступу найближчим часом скрізь і зразу я би НЕ очікував.
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21.08.2024 08:53
+12
Зате наші бадьорі, вмотивовані бухгалтери возять в багажнику авто 4,5 мільйони Євро. Але винна Німеччина
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21.08.2024 12:43
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Генерал Якубець сказав шо потрібно перестати відходити
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21.08.2024 08:51 Відповісти
Воин Сил обороны Украины, друг редакции «Думской» и наш постоянный комментатор с ником Vatakaratel https://www.youtube.com/watch?v=LpbqcgYou_g записал новое видео о ситуации на фронте. Vatakaratel сообщил, что несмотря на продолжающееся наступления врага в Донецкой области, темпы наступления снизились. У врага исчерпываются силы и техника. Противнику удалось занять окрестности Торецка, однако он «уперся в застройку» и пока не может продвинуться внутрь города. Из-за нехватки техники оккупанты бросают в бой небольшие группы по 5-7 солдат, которые пытаются забежать на улицы и укрепиться в подвалах жилых домов. Более угрожающая ситуация на Покровском направлении, где враг сосредоточил свои основные силы. Автор видео указывает на то, что в ближайшие месяцы крайне необходимо не подпустить оккупантов к Покровску и Мирнограду. Затем начнутся осенние дожди и их напор забуксует. В то же время, Vatakaratel крайне положительно отзывается об операции Сил обороны в Курской области, где нашим войскам удалось прорвать приграничные линии укреплений, на которых, в основном, стояли плохо обученные «зеленые» призывники. Только количество пленных россиян на этом направлении автор видео оценивает уже в более 2 тысяч человек, причем 90% из них - призывники, что является хорошим пополнением обменного фонда для возврата из плена наших защитников. Увы, по словам Ватакаретеля, плохие военные навыки и мотивация новобранцев - это также проблема и украинской армии. Он отмечает, что большинство мобилизованных солдат, которые прибывают в его подразделение необходимо доучивать уже на месте или находить для них дополнительную мотивацию для участия в боевых действиях.

Про те, що в результаті Курська (та й в силу інших факторів) руснявий наступ почне гальмувати на інших операційних ділянках, крім Покровська/Мирнограду, тиждень тому https://tverezo.info/post/193868 писав Костянтин Машовець.

Цілком можливо, що ми побачимо "поступове звуження" обсягу та розмаху змісту всього стратегічного літньо-осіннього наступу росіян.

Спочатку "відваляться" допоміжні та другорядні напрямки штибу Времіївського чи Курахівського, потім припиняться наступальні судоми противника на більш важливих штибу Куп'янського чи Харківського, й самим останнім припиниться наступальний онанізм росіян на основних, "головних" операційних напрямках - Покровському, Краматорському.

Тому хоча наступальна операція ЗСУ у Курській області ри-фи й має суттєві перспективи щодо "витягування" резервів противника, причому навіть, стратегічного рівня (якщо, звісно, вони ще залишились у нього, в чому я сильно сумніваюсь), але припинення російського наступу найближчим часом скрізь і зразу я би НЕ очікував.
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21.08.2024 08:53 Відповісти
Окрім усього, наступальна операція ЗСУ має ще кілька позитивних моментів, і один з них - як не найважливіший - це як підбадьорилися наші союзники. Бо в останні півроку західні ЗМІ конкретно почали нити, що, мовляв, Україна вичерпала свої можливості, що війна зайшла у глухий кут, що сил більше немає і не буде, тому досить витрачати на все це брязкання свої гроші і свою зброю, пора капітулювати. І "прості виборці" почали теж так думати.
А тепер ого-го! Україна уперед! Допоможемо!!! Зовсім інший настрій.

А ще усі (і ми теж!) побачили, що рашка дійсно слабка та незахищена. Що немає у неї ніяких "червоних ліній", ніяких "вставай, страна оґромнайа!". Тільки невпевнений "няв!" усіляких соловьових-скабєєвих та відкрита байдужість рашистської влади до своїх же громадян та територій.
І весь світ бачить це і робить висновки. І вони не на користь рашки!
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21.08.2024 09:14 Відповісти
Поки що руйнування "образу сили" росії у мізках світової спільноти і самих русліков - це головне досягнення Курської операції.
Та з допомогою партнери не поспішають. Вже є новини, що не встигають з ППО, що Німеччина не фінансуватиме потреби ЗСУ тощо. Втомились, сердешні, від війни.
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21.08.2024 09:41 Відповісти
Зате наші бадьорі, вмотивовані бухгалтери возять в багажнику авто 4,5 мільйони Євро. Але винна Німеччина
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21.08.2024 12:43 Відповісти
Мова за зброю йде. Поки що немає жодного факту викрадання важкої зброї чи *********** до неї.
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21.08.2024 12:44 Відповісти
Ну вона там, напевно, теж не штабелями на складах лежить... Нам же не аби яка зброя потрібна
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21.08.2024 12:46 Відповісти
Чехія фінансуватиме снаряди для нас за рахунок заморожених росактивів - і це правильно.
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21.08.2024 12:48 Відповісти
Чехія фінансуватиме, а у нас бухгалтери в багажнику кеш возять
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21.08.2024 12:54 Відповісти
Вони хоча б знайшли правильне рішення: не давати "бухгалтерам" гроші, бо снаряд вкрасти значно важче.
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21.08.2024 12:56 Відповісти
зброю не крадуть, крадуть гроші що виділені на неї, . волання військових що немає снарядів та мін - це ж фігня, зелені сцуки ?
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21.08.2024 17:47 Відповісти
Якщо гроші будуть виділені та освоєні за межами України, а сюди прийдуть лише готові вироби, зєлєним буде набагато важче щось вкрасти.
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22.08.2024 09:48 Відповісти
Вони, ******* партнери, ще не воювали по справжньому проти сильного ворога.
Але вже втомилися від проглядань та прослуховувань ЗМІ та доповідей чиновників про війну в Україні.
Важко повертатися до роботи на виробництво зброї, навіть за високу зарплату, бо мультикультурна молодь працювати не звикла. А нащо? Є ж гарантована соціалка, хай виробництвом, фізичною працею займаються китайці, корейці, вьєтнамці, малайці...
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22.08.2024 00:45 Відповісти
Правильно казати не "виснажується", а бере ПАУЗУ, там немає чому виснажуватися, їм лише потрібен час, час щоби зібрати достатні ресурси.
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21.08.2024 09:19 Відповісти
Так, ми знаємо.
росія - то бездонна діжка усіх видів ресурсів.
Тому перемога росії гарантована та невідворотна.
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21.08.2024 09:39 Відповісти
Десятки тисяч тупих орків,які не хотіли воювати в Україні,підуть добровільно воювати,адже на "рассєю напали".
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21.08.2024 10:32 Відповісти
Так, ворог рухається, бо піарна, мародерна і не українська влада не збудувала належних укріплень. Але вророг прокладає дорогу до Покровська своїми трупами. Втрачаємо і ми, але ми нка своїй Богом даній землі і ми захищаємося. Ми втримаємося і в квітні-травні, а можливо і раніше буде контратака ЗСУ і знищення вророга. Я в це вірю.
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21.08.2024 10:34 Відповісти
Когда началось наступление ЗСУ в Курскую область я с большим подозрением к этому отнёсся, потому что ЗЕвласти веры НЕТ ... она способна только на кровавые отвлекающие перформансы.

К сожалению, я не ошибся ... только пока что непонятен окончательный ущерб для Украины от очередного
кровавого ЗЕшоу.

Но уже сейчас можно подвести предварительные неутешительные итоги:
1. при недостатке ресурсов на Донбассе растянули линию фронта ещё и на Курскую
область , отправив туда тысячи опытных вояк, которые пригодились бы под Покровском и Торецком;
2. Захватили малонаселенныю территорию Орды, которую теперь надо оборонять да ещё и содержать ордынцев, которые не успели удрать к своим;
3. обеспечили Орде ускоренное продвижение на Донбассе ... по 2-3 села каждый день теряем ;
4. довели Припадочного до истерики и теперь Путло уже заявляет , что никаких переговоров с ЗЕшоуменом и его бригадой вообще он вести не будет, а будет закидывать трупами своих ордынцев по мере продвижения по Украине;
5. обеспечили Путла весомым аргументом для объявления на Орде расширенной мобилизации
под вопли "вставай страна огромная" и "мы за ценой не постоим" ... и что мы будем делать , если Орда мобилизует еше миллион смердов ?

Короче, одни минусы для Украины от этих Курских событий.

Единственный плюс - достигнут новый рубеж эскалации в этой войне, что и нужно Вове Криворжскому и его ЗЕбригаде, поскольку наличие войны есть единственная причина занимать кресло Президента после истечения в мае его конституционной 5-летки.
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21.08.2024 11:35 Відповісти
Навесні росіяни розформували раду оборони Курської області.
І це ще один "камінчик" у версію про "зелений договорняк" з кацапами щодо "курської операції".
Суть якого полягає в тому, що ми їм здаємо остаточно Донеччину з найбільшими покладами літію в Європі (не рахуючи вже окупованого Запоріжжя) а натомість, для відводу очей в задуренного піпла, нам "дозволяють" взяти кілька сіл на Курщині, де три хати та два бобра.
І справа ж не лише в літії (літій, в підсумку, отримає Китай, який вже прибрав до рук, наприклад, всі родовища літію в Південній Америці, з мовчазної згоди неомарксистів-"демократів"). За одно ми здаємо під окупацію й все інше: людей, міста, промислову та логістичну інфраструктуру, стратегічні рубежі оборони і так далі. Підриваємо економічну і промислову потугу України в довгостроковій перспективі.
Бо, наприклад, те ж таки коксівне вугілля, для виплавки сталі (яка є однією з основ українського експорту, а отже й економіки) ми отримаємо саме з Донецького вугільного басейну.
Втрата лише цього ресурсу вже критично відобразиться на економіці України, на суміжних галузях, металургії, машинобудування, ВПК тощо, а отже й на надходженнях до бюджету, а, відповідно й на соціальних програмах, можливостях для економічного зростання, проведення реформ і т.д.
Все це робиться хіба що з метою максимально послабити Україну в довгостроковій перспективі та зробити її максимально вразливою щодо чергового нападу росії.

Окрім того, що ми вже, замість сконцентрувати ресурси й резерви для оборони, максимально розпорошуємо їх та "зточуємо" впусту на Курщині та залишаємо без належного захисту Донеччину, та підставляємо під наступний удар росіян відповідно, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Харківщині, Полтавщину тощо.

Але нас продовжують і надалі заспокоювати, що, мовляв, "все добре", "наступ росіян на Донеччині послабшає, але ж не відразу" і т.д. - Так, звичайно "послабшає", як і вся війна - за два-три тижні (с). Вірте далі.
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21.08.2024 14:10 Відповісти
Так а шо робить простому народу Украiни ?
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21.08.2024 14:58 Відповісти
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21.08.2024 15:58 Відповісти
зеленскому та генералам нема вже ніякого діла на те шо коїться на Сході. курськ - оце тема для марафону та військово-політичного керівництва. Те шо там без снарядів, бетоних укріпрайьонів, зброї гинуть десятки тисяч українців - про це просто не говорять - наче їх взагалі нема. Але більшість на цензорі кажуть шо в цьому винні військомати - так наказав їм казати зеленский та йього шобла - бо сам при Порохе хрін він поклав тоді, зараз на військо.
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21.08.2024 16:01 Відповісти
То так він цей самий хрін і на Україну може покласти! Курська область! А доч ого вона, якщо своє з рук йде!!?? Під псевдоуспіхи в Курській області знову можна грошенят в США та партнерів видурити???
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21.08.2024 16:26 Відповісти
Агов! Схаменіться! Україна здає Донецьку область! А далі що!? Там поряд Запорізька, Харківська! Що їм потім робити?! Це жпотім вже не повернемо!
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21.08.2024 16:24 Відповісти
Крім Вас, це нікого не хвилює, на жаль
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21.08.2024 17:49 Відповісти
так и задумано, пока сдаеться Донцка, они Курском медийку закрывают, после когда Донецка будет сдана, то хозяин зели скажет отдать Курск и хеля отдаст, после Донецка пойдет на Днепр и ЗАпорожье. короче стране конец. с таким народом.
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22.08.2024 13:45 Відповісти
З такими темпами та підходами мудакуватого зрадника, пропутініста і кривавого автора декількох котлів: Ілловайського та Дебальцівського - засерського, під проводом банди "зе", начолі з дерьмаком, та чуйною маніпуляцією подоляка, - Україна може до кінця 2024 року втратити контроль над 25% території на Сході України, а також поставити під удар ракет, артилерії та авіації, ще 25%! таким чином, якщо ситуація не зміниться, Україна може втратити території на лівобережжі у повному складі! Тому не зволікайте! Або Ви женете цю банду і воюєте по-справжньому повертаючи свії землі, або дохните в російських фільтраційних (концентраційних) таборах після окупації Лівобережної України армією рф! Обирайте самі!
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22.08.2024 16:25 Відповісти
Навіть мені зрозуміло, шо ЗСУ прийдеться по любому якось відходити з Курщини. Тоді нашо було затівати ? Навіть не так. Нашо було продовжувати курську аферу? Окрім того, шо ми потіряєм людей і зброю ще буде повна деморалізція українців після здачі.....(я навіть писати не хочу). А ще ZEпокидьки збираються завозити кацапів з Курщини в Україну. ЦЕ як??? Якшо уже не завезли
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22.08.2024 00:15 Відповісти
Зелене чмо продало Донецьку область в Омані.
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22.08.2024 10:11 Відповісти
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22.08.2024 10:21 Відповісти
дивно, але на бамбасі, де вже немає стаціонарних захисних споруд, бо одні *** забили їх зводити, а інші просто не встигають це робити через швидке просування, хохли втрачают село за селом... і ніяких тобі контратак з оточенням лаптів
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22.08.2024 13:38 Відповісти
 
 