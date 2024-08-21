Окупанти просунулися біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулися, зокрема, у Північному та Дружбі Донецької області.

Про це повідомляють аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки. Тривають бої в Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що карту операції українських військ у Курській області РФ оновлять наступного дня.

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