Оккупанты продвинулись у 5 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись, в частности, в Пивничном и Дружбе Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Пивничном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки. Продолжаются бои в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что карту операции украинских войск в Курской области РФ обновят на следующий день.

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