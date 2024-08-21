Рашисти вдарили по Сіверську та Українську на Донеччині: Загинули 2 особи

Російські окупанти вдарили по двох містах Донеччини, внаслідок чого загинули 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, внаслідок обстрілу Українська Селидівської громади загинула жінка, пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Ще одна особа загинула у Сіверську.

"Крім того, сьогодні стало відомо про ще одну жертву вчорашнього обстрілу у Торецьку загинув 36-річний чоловік", - додав Філашкін.

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