Рашисти вдарили по Сіверську та Українську на Донеччині: Загинули 2 особи
Російські окупанти вдарили по двох містах Донеччини, внаслідок чого загинули 2 особи.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Так, внаслідок обстрілу Українська Селидівської громади загинула жінка, пошкоджено 2 багатоповерхівки.
Ще одна особа загинула у Сіверську.
"Крім того, сьогодні стало відомо про ще одну жертву вчорашнього обстрілу у Торецьку загинув 36-річний чоловік", - додав Філашкін.
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Чайка Київ
показати весь коментар21.08.2024 13:54 Відповісти Мені подобається 1
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