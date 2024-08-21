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Рашисти вдарили по Сіверську та Українську на Донеччині: Загинули 2 особи

На Донеччині загинули 2 особи внаслідок обстрілу РФ

Російські окупанти вдарили по двох містах Донеччини, внаслідок чого загинули 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, внаслідок обстрілу Українська Селидівської громади загинула жінка, пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Ще одна особа загинула у Сіверську.

"Крім того, сьогодні стало відомо про ще одну жертву вчорашнього обстрілу  у Торецьку загинув 36-річний чоловік", - додав Філашкін.

Також читайте: Доба на Донеччині: Під вогнем РФ три райони області, є загиблий, 4 поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28156) Донецька область (8278)


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21.08.2024 13:54 Відповісти
 
 