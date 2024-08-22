На День Прапора і День Незалежності є висока ймовірність обстрілів з боку РФ, - Нацполіція

Національна поліція готова забезпечити безпеку під час відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України. На території держави, крім Донецької, Луганської, Сумської та Херсонської областей, очікується проведення 486 заходів з нагоди державних свят.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі Національної поліції України.

Начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв наголосив, що на свята існує висока ймовірність завдання країною-агресором чисельних ракетних обстрілів по території України, тому необхідно особливу увагу приділяти чіткому алгоритму дій під час сигналів "Повітряна тривога" або "Ракетна небезпека".

У Нацполіції запевнили, що до забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, групи вибухотехніків, кінологів та інші служби.

Також читайте: Посольство США попередило про загрозу російських ударів у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності України

Нацполіція також звернулася до громадян з проханням і самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час їхніх сигналів, не чіпати підозрілі предмети, повідомляти до поліції про порушення правопорядку.