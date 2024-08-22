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На День Прапора і День Незалежності є висока ймовірність обстрілів з боку РФ, - Нацполіція

Нацполіція про обстріли на День Незалежності

Національна поліція готова забезпечити безпеку під час відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України. На території держави, крім Донецької, Луганської, Сумської та Херсонської областей, очікується проведення 486 заходів з нагоди державних свят.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі Національної поліції України.

Начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв наголосив, що на свята існує висока ймовірність завдання країною-агресором чисельних ракетних обстрілів по території України, тому необхідно особливу увагу приділяти чіткому алгоритму дій під час сигналів "Повітряна тривога" або "Ракетна небезпека".

У Нацполіції запевнили, що до забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, групи вибухотехніків, кінологів та інші служби.

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Нацполіція також звернулася до громадян з проханням і самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час їхніх сигналів, не чіпати підозрілі предмети, повідомляти до поліції про порушення правопорядку.

Автор: 

День Незалежності (701) обстріл (28183) Нацполіція (15129)


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Топ коментарі
+6
А в цьому ніхто вже і не сумнівався! Та й бульбаші в Білорусії почали технікою совати!
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22.08.2024 16:39
+6
дуже пильно треба бути, от дуже, в цей день.
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22.08.2024 17:00
+4
то що якусь кантачку запустять то немає сумнівів, а вусатий кандом просто поганяє техніку аби заспокоїти лисого кремлівського під@раса... може і бабла попросить))
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22.08.2024 16:50
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Ну - з "Маринівки" можливо і не прилетить Їм на тиждень (мінімум) тільки завали з металоломом розгрібать!
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22.08.2024 16:38 Відповісти
А в цьому ніхто вже і не сумнівався! Та й бульбаші в Білорусії почали технікою совати!
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22.08.2024 16:39 Відповісти
то що якусь кантачку запустять то немає сумнівів, а вусатий кандом просто поганяє техніку аби заспокоїти лисого кремлівського під@раса... може і бабла попросить))
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22.08.2024 16:50 Відповісти
Я ще вчора в маркет сходила та скупилась, щоб до 25-26 не виходити з дому... Суми. 🥺😢
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22.08.2024 18:14 Відповісти
Бабаванга бий Будангу!!
Це ж нада такі пророки..
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22.08.2024 16:53 Відповісти
Шо в 22-му, шо в 23-му на наш день Незалежності кацапня як з ціпка зривалася та вистрілювала по нам весь наявний боєзапас. У ціх істот якась рефлекторна тяга все приурочувати якимось святам, юбілеям, подіям.

Леммінги, *****.
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22.08.2024 16:59 Відповісти
- В чому різниця між російським та українським наступами?
- Росіяни приурочують наступи до "памятных дат", а українці - до погодних та природних умов...

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22.08.2024 17:16 Відповісти
дуже пильно треба бути, от дуже, в цей день.
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22.08.2024 17:00 Відповісти
Московити, звичайно, не оригінальні...наче вода, яка мокра.Не те, що хтось в двадцять другому на день народження кремлівської потвори . Зла вони вихлюпнуть більше, ніж зазвичай.
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22.08.2024 17:11 Відповісти
вже три роки українська спільнота не проводить в цей день фестіваль з піснями вкусняшками для дітей і все таке.
чорно-червоний прапор і обьява - "нам не до святкувань"
не знаю чи це добре але вже як є....
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22.08.2024 17:13 Відповісти
Нашi дiти та онуки розумiють, що зараз святкування "не начасi"...🥺😢
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22.08.2024 18:21 Відповісти
онучка щє старшенька щє застала це все - і віночок на голові і вишиванку,
малий вже ні...
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22.08.2024 18:30 Відповісти
Я останнє святкування пам'ятаю - коли над майданом Мрія пролетіла..малий тоді на охороні порядку у штатському був..назнімав мені..2021 авіапарад..
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23.08.2024 00:27 Відповісти
віслоухі зайчики, трамвай - все по зеленому!
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23.08.2024 00:36 Відповісти
Ніі)) зайчатки-дебілятки були у 20 році..
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23.08.2024 00:58 Відповісти
Потвори московитські
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22.08.2024 17:17 Відповісти
https://t.me/voynareal/96683 🔥 Власне, палаючий порт «Кавказ» в Краснодарському краї У русні явно будуть втрати в плавучому залізі.
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22.08.2024 17:18 Відповісти
Цього можна легко уникнути.Хоча б півсотні томагавків по рашистських летовищах,решту зробить українська ППО.
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22.08.2024 17:44 Відповісти
Жалюгідні, убогі істоти - кацапи.
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22.08.2024 17:46 Відповісти
замечяніє в дненіку "вів себе погано - ругався, дрався"
я вже зі знятими штанами до дому приходив - мамі можна.
мамі можна все!
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22.08.2024 18:04 Відповісти
Поліція яким боком до ракетних ударів?
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22.08.2024 20:58 Відповісти
 
 