79% украинцев не переехали бы в США или ЕС даже при условии получения гражданства, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

79% граждан Украины заявили, что не переехали бы жить в ЕС и США даже при условии получения гражданства.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, готовность переехать за границу выросла до 19% по сравнению с сентябрем 2022 года.

79% граждан заявили, что даже в случае получения гражданства ЕС или США они бы все равно остались в Украине.

Среди всех возрастных категорий 74-86% хотят оставаться жить в Украине.

"Важно обратить внимание на настроения среди молодежи Украины. Так, среди 18-29 летних украинцев в 2020 году почти половина (46%) хотели бы переехать за границу. К сентябрю 2022 года показатель снизился до 13%, далее к сентябрю 2024 года он вырос до 26%. Хотя рост ощутимый, но все равно 74% украинцев в возрасте до 30 лет хотят оставаться в Украине. Подобный тренд характерен и для 30-44 летних (среди которых сейчас 75% не хотят переезжать из Украины)", - отметили социологи.

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Большинство мужчин 25-55 лет (70%) не хотели бы переезжать из Украины, желание переехать выразили 27%. Среди женщин в возрасте 25-55 лет 80% не хотели бы переезжать из Украины, хотели бы - 18%.

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