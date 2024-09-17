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79% украинцев не переехали бы в США или ЕС даже при условии получения гражданства, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Скільки українців хотіли б переїхати жити за кордон: Опитування КМІС

79% граждан Украины заявили, что не переехали бы жить в ЕС и США даже при условии получения гражданства.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, готовность переехать за границу выросла до 19% по сравнению с сентябрем 2022 года.

79% граждан заявили, что даже в случае получения гражданства ЕС или США они бы все равно остались в Украине.

Бажання переїхати за кордон: Опитування українців

Среди всех возрастных категорий 74-86% хотят оставаться жить в Украине.

"Важно обратить внимание на настроения среди молодежи Украины. Так, среди 18-29 летних украинцев в 2020 году почти половина (46%) хотели бы переехать за границу. К сентябрю 2022 года показатель снизился до 13%, далее к сентябрю 2024 года он вырос до 26%. Хотя рост ощутимый, но все равно 74% украинцев в возрасте до 30 лет хотят оставаться в Украине. Подобный тренд характерен и для 30-44 летних (среди которых сейчас 75% не хотят переезжать из Украины)", - отметили социологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43% украинцев положительно относятся к легализации медицинского каннабиса, - опрос КМИС

Українці не переїхали б до США чи Європи у разі отримання громадянства

Большинство мужчин 25-55 лет (70%) не хотели бы переезжать из Украины, желание переехать выразили 27%. Среди женщин в возрасте 25-55 лет 80% не хотели бы переезжать из Украины, хотели бы - 18%.

Бажання переїхати за кордон: Опитування українців

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64% украинцев считают День Независимости наиболее важным нерелигиозным праздником, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2827) переезды (24) КМИС (329)


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Топ комментарии
+22
Опитування на замовлення ОПи? То відкрийте кордони, і побачите скільки охочих жити в країні зеленої мрії...
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17.09.2024 12:58
+16
не ошиблись? может 73%?)))
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17.09.2024 12:56
+15
А 90% нізащо не погодяться отримувати суддівські зарплати та пенсії! 🤣
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17.09.2024 13:01
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Правила форума Совет форумчан
не ошиблись? может 73%?)))
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17.09.2024 12:56 Ответить
Виходить всі мріють бути веселими зеліними рабами і з США і ЄС люди мріють переїхати в Україну? Та навіть араби і нєгри не хочуть сюди їхати, бо такого рабства вони ще не бачили ніде.
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17.09.2024 13:35 Ответить
это процент от тех кто еще не выехал?
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17.09.2024 12:57 Ответить
Це ввдсоток від пОцієнтів психлікарень.

Поки зелені при владі - українцям хана..
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17.09.2024 13:10 Ответить
Саме так. А враховуючи той факт, що опитування здійснювало КМІС (прОПівське гівно), то ці "результати" можна сміливо ділити на 2, а то і на 3.
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17.09.2024 14:43 Ответить
Все любят своего царя.
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17.09.2024 12:57 Ответить
78 процентов украинцев хотят поцеловать задницу Зеленского и Ермака. КМИС.
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17.09.2024 12:58 Ответить
73% вже поцілували.
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17.09.2024 13:02 Ответить
Опитування на замовлення ОПи? То відкрийте кордони, і побачите скільки охочих жити в країні зеленої мрії...
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17.09.2024 12:58 Ответить
Найкраща соціологія,це створення умов для реальної реалізації наміру.Я пригадаю як в 22 році за 2 дні спорожнів Київ.Що,нікому не потрібним стало все що до цього було цінним і важливим????
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17.09.2024 13:01 Ответить
За цією логікою, якщо вірити цьому опитування, то або в країні життя принаймні не гірше за ЄС та США, або переважна більшість громадян клінічні ідіоти та мазохісти. Третього не має.
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17.09.2024 13:16 Ответить
Є третє. Розумієш, що ти там не зачепишся. Ані економічно, ані культурно. Це ж треба працювати і закони поважати.
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17.09.2024 13:45 Ответить
Мільйони біженців не планують повертатися, та вже чудово там себе почувають. Особливо молодь. А коли закони поважає держава, і вони працюють в обидва боки, ти автоматично їх поважатимеш.
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17.09.2024 14:19 Ответить
Опитування не серед біженців проводили.
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17.09.2024 14:27 Ответить
Я в курсі. То я до того написав, що ти кажеш не зацепишся. Як бачиш, чіпляються люди.
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17.09.2024 14:32 Ответить
Є ті, хто чітко розуміє, що не зачепиться.
В особливо тяжких випадках навіть з-під обстрілів такі не їдуть.
Не всі чекають на "русскій мір". Багато хто складається лише зі своєї хати або квартири і барахла, що там є.
На відміну від Заходу, де люди мають найвищу цінність самі для себе. Тут, у нас, люди дешеві, а речі - дорогі.
Чому русня тупо йде на забій, і скоює самогубства навіть після незначних поранень? Тому що вона сама для себе цінності не являє, а покалічена - взагалі не потрібна, лише тягар.
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17.09.2024 14:36 Ответить
До чого тут русня...? Я тобі про то що це "опитування" абсолютно маніпулятивний триндьож зеленої влади. Якщо все так чудово, то нащо закривати кордони? Ніхто б не поїхав, правда? Точно як в сраному совку.
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17.09.2024 14:43 Ответить
Кордони закриті для мобресурсу, тобто чоловіків призовного віку. Діти, жінки і пенсіонери можуть їхати.
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17.09.2024 14:49 Ответить
Ти так нічого й не зрозумів... Остання спроба: ти особисто віриш цьому опитуванню? А саме ось цьому: 79% громадян заявили, що навіть у разі отримання громадянства або вони б все одно залишилися в Україні. ?
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17.09.2024 14:53 Ответить
Та я взагалі опитуванням не вірю, і сам в них участі не приймаю.
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17.09.2024 14:57 Ответить
Значить не все ще втрачене.
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17.09.2024 14:59 Ответить
я вірю. Міг залишитися, але відмовився. Буду повертатися
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18.09.2024 02:47 Ответить
Подивимось, коли війна закінчиться і вони остануться без фінансової допомоги як біженці.
З.І. З усіх моїх знайомих, що втікли, тільки ДВОЄ знайшли (захотіли знайти) роботу і працюють. А півтора десятка живуть на допомогу).
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17.09.2024 14:51 Ответить
Чехія розкрила, які витрати та доходи принесли українські біженці
Біженці з України є для Чехії активом, а не тягарем і приносять до бюджету більше коштів, ніж на них витрачається.

https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/16/719386/
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17.09.2024 15:44 Ответить
При умові надання громадянства. А це 90% адаптація
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11.10.2024 13:48 Ответить
Ну,в Україні мільйони людей заробляють щомісячно стільки,скільки в ЕС вони ніколи в житті не зароблятимуть.Тому багато і не хочуть їхати нікуди.Тимчасово,перечекати війну,так,не проти.Але на постійно,ні.
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17.09.2024 14:10 Ответить
Нещодавно зелена влада доповіла що середня заробітна платня в Україні складає здається 21 000 гривень. Припустимо що це правда. Це дорівнює 450 євро. А це менше аніж мінімалка наприклад в Польщі. Які мільйони людей тут заробляють більше? І не забувай що в опитуванні є фраза: за умови отримання громадянства. А це вже соціальні гарантії, до того ж реальні, а не на папері.
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17.09.2024 14:29 Ответить
Другий варіант цілком корелює з історією українських виборів та з планами влади
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17.09.2024 15:52 Ответить
"за 2 дні до війни спорожнів Київ " - не було такого, це брехня. Навіть допускаючи з вірогідністю 99% що війна буде люди тягнули до останнього, мало хто наважився тікати
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17.09.2024 14:43 Ответить
Не було там нічого про "за 2 дні до війни".
А от після початку - так.
Пам'ятаю Одесу у перші дні. Я ходив через світлофори не гальмуючи, бо машин майже не було. "Кадорри", які вночі були ще минулого тижня як новорічні ялинки, стояли з поодинокими освітленими вікнами. Так тривало до початку літа. Потім почалось повернення, в тому числі пробок на дороги.
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17.09.2024 15:01 Ответить
Ви трохи неуважно прочитали мій коментар,не за 2 до,а за 2 після початку.Як учасник оборони Житомирської траси,особисто спостерігав як більшість киян виїжджали
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17.09.2024 15:03 Ответить
пардон
Дякую за уточнення
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17.09.2024 15:34 Ответить
Було, це у вас пам'ять мабуть зраджує. Палива на заправках не було. Стояли черги машин великі багато километрові, щоб виїхати з Київа. В кого не було автівки, сплачували за таксі по 10 -15 тисяч гривень, щоб виїхати, хоч куда -небудь.
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17.09.2024 15:17 Ответить
Так,цікавий час був,мільйони втекли,тисячі залишились.А тепер вони,ці мільйонники починають сморід розпускати,що,якби не патріоти то війна вже давно закінчилась би,а невідомо в кого ви там стріляли,може по своїх!І такого все більше проскакує....
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17.09.2024 20:49 Ответить
Не довелося такої маячні слухати, слава Богу. Бо я нервний наразі.
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18.09.2024 13:11 Ответить
А 8 мільйонів біженців, ви в них питали?
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17.09.2024 12:59 Ответить
А вони вже проголосували ногами і цим змінили пропорції опитування.
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17.09.2024 13:26 Ответить
79% щирих гусів, котрі прагнуть, щоб їх скубли ще інтенсивніше.
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17.09.2024 13:00 Ответить
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17.09.2024 13:46 Ответить
Зермаки можуть продовжувати далі ...

https://x.com/avdey777ka avdeyka

Бюджет МВС на 25 рік +35%?!! 0,5 трильйона.

Це населення у 2 рази менше, а цих падлюк не скорочують взагалі. Ще й зп піднімають, щоб роботяг ловили та мудохали.

Там не +35, там -50 повинно бути. За кількістю мусорів на тисячу людей вже перші у світі.
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17.09.2024 13:01 Ответить
МІЛЬЯРДИ летять "куди треба". І це не потреби ЗСУ, гроші на які не закладали в бюджет, бо вже закінчили війну в своїй голові.....

https://x.com/Zlyuka_Hokhol Zlyuka Hohol

Сиджу читаю Розподіл видатків держбюджету на 2025 рік.

Апарат справ ВР - 3 109 651 000 грн.

ДУСя - 3 670 003 600 грн.

Господарсько-фінансовий департамент КМУ - 13 193 851 300 грн.

Служба безпечності продуктів і захист споживачів - 7 568 268 300 грн. і до@@я всього цікавого.
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17.09.2024 13:04 Ответить
А 90% нізащо не погодяться отримувати суддівські зарплати та пенсії! 🤣
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17.09.2024 13:01 Ответить
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17.09.2024 13:40 Ответить
ну я не хочу!
я айтишнік з 26 роками досвіду
чому?
тут мої друзі, рідні, та наші дівчата найкращі
війна не привід кидати країну
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17.09.2024 13:01 Ответить
І друга група оподаткування при 500$ середньої заробітної плати по країні.
Ну де ще у світі таке знайдеш?
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17.09.2024 13:15 Ответить
я нічого не поніл
я на контракті
працюю на держструктури все життя
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17.09.2024 13:20 Ответить
Тоді ви - неправильний айтішник.
Таким місце тільки в Україні.
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17.09.2024 13:20 Ответить
повчи мне за айті ще
а де моє місце я сам вирішу
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17.09.2024 13:21 Ответить
Я не можу повчити, бо не айтішник.
Але якщо хочете послухати розумних порад, запитайте у Лысого коротышки.
Він - справжній айтішник. І давно вже не в Україні.
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17.09.2024 13:22 Ответить
не хочу, дякую
свій розум маю
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17.09.2024 13:24 Ответить
Облікові дані оновив?)
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17.09.2024 15:18 Ответить
звісно
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17.09.2024 16:07 Ответить
Там негры, геи, ку-клус-клан, наркоманы и Трамп. Кто ж туда поедет по доброй воле...
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17.09.2024 13:02 Ответить
скоріше латіноси-мексикани, негрі вже в меншості)
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17.09.2024 22:15 Ответить
Враховуючи, що 15-20% вже виїхали, то...
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17.09.2024 13:02 Ответить
Віримо.
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17.09.2024 13:03 Ответить
коли б не переїхали, то пішком би перейшли ))
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17.09.2024 13:04 Ответить
Таке собі опитування - огласіть весь список!
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17.09.2024 13:06 Ответить
Не переїхали б, бо вони там ніколи не були !!!
Для них в голову не влазить:
- як це дитині в школі підбирають меню на 30-ть днів і готують в ресторані !?
- як це так, що з тобою вітають незнайомі в ліфті, на паркингу, на дитячому майданчику !?
- як це так, що треба сортувати сміття аж на 4 контейнера !?
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17.09.2024 13:08 Ответить
О, то в моєму будинку вже настав "закордон"!
Ми у ліфті вітаємось, хоч ще не всі встигли познайомитися
Скажу більше - ще й бажаємо "гарного вечора".
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17.09.2024 13:24 Ответить
І який сенс в цьому опитуванні?
Чому ви не пишете, на чиє замовлення воно проводилось?
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17.09.2024 13:13 Ответить
Опитування проводилось серед пенсіонерів яким вже пізно починати все з початку
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17.09.2024 13:16 Ответить
На гілці самі патріоти України.
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17.09.2024 13:21 Ответить
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17.09.2024 14:31 Ответить
+100500
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17.09.2024 15:57 Ответить
я, порівнюю зе!шоблу, з керівництвом уресера, під час голодомору.
знищити, якомога більше українців.
зробити, неможними умови, проживання на цій території.

до речі, саме тоді, багато українців приїхало в канаду, і заклало фундамент цивілізованої країни.
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17.09.2024 13:24 Ответить
Та не дають там переселенцям мед лизати. Ну не рай ні в Європі, ні в США... Всіляко там.
Просто статистика: не більше 25-30% релокантів реально покращують своє життя, ще третина - така-сяк, а третина може просто бомжувати. То є факт, а тому не варто о так гнатись за рожевими мріями.
Найбільше шансів в молодих, добре освічених і активних, які мають затребувані професії. А решті не варто в такі азартні ігри грати. Можна потім гірко плакати.
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17.09.2024 13:32 Ответить
а я б виїхав у США
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17.09.2024 13:39 Ответить
В ЄС краще
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17.09.2024 22:09 Ответить
так громадянство ж на шару
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18.09.2024 11:42 Ответить
В Конче-Заспі проводили опитування?
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17.09.2024 13:44 Ответить
Лукавлять
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17.09.2024 13:46 Ответить
То мабуть тому по світу так багато українців правдами та неправдами пробують залишитись бо ніхто Україну покидати не хоче навіть якщо одразу громадянство дадуть. Яку тільки ***** не напишуть.
Чи опитування проводили серед пенсіонерів? Тоді так, вірю.
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17.09.2024 13:52 Ответить
питання, чому кордони не відкривають - відкрите. Якщо більшість залишиться, то навіщо тут кндр будувати?
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17.09.2024 14:00 Ответить
Це все наоборот...19% це ті що при владі і при грошах а всі % готові дати драла з неньки...
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17.09.2024 14:14 Ответить
Коли зеленський і його камарілья перестануть брехати? Де грінкарти роздають? Покину все!
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17.09.2024 14:30 Ответить
Ясно. Значить всі зйобки що воняють тут на Цензорі - це мєншинство (і навіть не статеве) бггггг
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17.09.2024 14:58 Ответить
Брехня, повна брехня.
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17.09.2024 14:59 Ответить
Хто їхати не хоче? Відкрийте кордони і побачимо скільки бажаючих. Я перший поїду.
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17.09.2024 15:02 Ответить
А Тиссу переплыть ссыкотно?
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17.09.2024 16:00 Ответить
Так, авже ж. Ще б навіть якщо кожному по 100 тисяч доларів надали при цьому, то все одно б лишились, так ******* рідненьку УНДР.
Але кордони все одно зачинені попри таку любов.
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17.09.2024 15:05 Ответить
К чему эти опросы, откройте границы и сами всё увидите.
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17.09.2024 15:12 Ответить
кордони закрили що 19% не звалили
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17.09.2024 16:01 Ответить
Нам солнца не надо, нам партия светит,
Нам хлеба не надо - работу давай.
Мы партию спросим, она нам ответит,
И честно поделит большой каравай.
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17.09.2024 16:00 Ответить
Продуктові талони (food stamps) - ще те приниження! Ну і негри...
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17.09.2024 16:24 Ответить
Ця ..статистика"- це ,,тепла ванна"" для зеленського і його шобли, яка вже давно живе у своєму паралельному світі, відірваному від реальності.......Майже кожного дня читаєш про людей які цілими натовпами намагаються проравтися через кордон лісами, горами , автобусами та вантажівками або пішки цілими групами. Десятки вже потонули перепливаючи Тису..... Інтернет заповнений шукачами спонсорів по програмі U4U та таке інше..... І на фоні встого цього писати таку несінитницю- це просто несусвітня дикість! В тих, хто каже що не хоче виізжати - проста і банальна причина - фінансова скрута. Бо щоб виіхати з Украіни бодай куди небудь за кордон потрібні тисячи і тисячи доларів, яких на жаль у більшості людей просто немає. Особливо у переселенців які втікали від війни тримаючи в одній руці валізу а в другій дитину....Це і був іхній увесь скарб. Звісно , куди такі люди зможуть виіхати......Зелена влада має врешті-решт вже протрезвіти та перестати курити що попало і подивитись правді в очі а не в очі путіна.....Це по перше. А по друге -КМІС - це приватна українська компанія,. Тобто - це бізнес. А в бізнесі що головне? Правильно-гроші. Все зрозуміло? Як кажуть: Хто платить, той і замовляє музику......Таким заплатіть на доллар більше- і вони вам намалюють цифри які завгодно.......
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17.09.2024 17:54 Ответить
79% громадян України заявили, що не переїхали б жити до ЄС та США навіть за умови отримання громадянства. Джерело:

Та це зрозуміло без опитування. Там потрібно працювати, а не нарікати на всіх.
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14.10.2024 20:47 Ответить
 
 