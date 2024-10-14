Уровень доверия к Зеленскому снизился до 59%, не доверяют 37%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

После полномасштабного вторжения РФ уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому вырос до 90%. К сентябрю 2024 года он упал до 59%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Так, к концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года - до 64%, к маю 2024 года - до 59%.

"В то же время между маем и сентябрем 2024 года показатели практически не изменились и сейчас 59% украинцев доверяют В. Зеленскому, 37% - не доверяют", - говорится в исследовании.

Отмечается, что баланс доверия-недоверия - положительный во всех регионах Украины.

"Несколько отличается на фоне других Восток, где 51% доверяют и 45% - не доверяют. В других регионах доверяют несколько больше - 58-62% против 35-38%, которые не доверяют.

Целесообразно отметить, что больше доверяют Президенту те, кто считает, что Запад хочет справедливого мира для Украины - 69% среди них доверяют против 29%, которые не доверяют. Среди тех, кто считает иначе, и тех, кто не смог ответить на этот вопрос, 50% и 47% соответственно доверяют Президенту. Не доверяют - 48% и 42%", - отметили социологи.

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