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Уровень доверия к Зеленскому снизился до 59%, не доверяют 37%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рівень довіри до Зеленського: опитування КМІС

После полномасштабного вторжения РФ уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому вырос до 90%. К сентябрю 2024 года он упал до 59%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Так, к концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года - до 64%, к маю 2024 года - до 59%.

"В то же время между маем и сентябрем 2024 года показатели практически не изменились и сейчас 59% украинцев доверяют В. Зеленскому, 37% - не доверяют", - говорится в исследовании.

Рівень довіри до Зеленського: опитування КМІС

Отмечается, что баланс доверия-недоверия - положительный во всех регионах Украины.

"Несколько отличается на фоне других Восток, где 51% доверяют и 45% - не доверяют. В других регионах доверяют несколько больше - 58-62% против 35-38%, которые не доверяют.

Рівень довіри до Зеленського: опитування КМІС

Целесообразно отметить, что больше доверяют Президенту те, кто считает, что Запад хочет справедливого мира для Украины - 69% среди них доверяют против 29%, которые не доверяют. Среди тех, кто считает иначе, и тех, кто не смог ответить на этот вопрос, 50% и 47% соответственно доверяют Президенту. Не доверяют - 48% и 42%", - отметили социологи.

Также читайте: 79% украинцев не переехали бы в США или ЕС даже при условии получения гражданства, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рівень довіри до Зеленського: опитування КМІС

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) опрос (2851) КМИС (333)


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Топ комментарии
+60
..а рейтинг у самого кмис какой?? .. похоже, нас держат за идиотов..
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14.10.2024 13:13
+53
рейтинг зеленського в межах 6%
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14.10.2024 13:17
+43
Как можно доверять наркоману?
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14.10.2024 13:15
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рейтинг бениного Оманского Нарика 7-9% и это в основном одинокие, полу климактерические одинокие волчицы винника....
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14.10.2024 22:29 Ответить
Рівень довіри до Зеленського знизився до 59%, не довіряють 37%, - опитування КМІС. Джерело:

У КМІС не там зап'яту поставили - треба 5,9 %, а не 59 % 🤣

Дебілу довіри немає.
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14.10.2024 22:38 Ответить
Пистешь!!!
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14.10.2024 23:41 Ответить
Ноль - целое число (0), которое при сложении с любым числом или вычитании из него не меняет последнее, то есть даёт результат, равный этому последнему; умножение любого числа на ноль даёт ноль.
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15.10.2024 00:07 Ответить
Мінус
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15.10.2024 08:31 Ответить
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - українське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E товариство з обмеженою відповідальністю з центром у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , що спеціалізується на соціологічних дослідженнях; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 аналітичний центр . І що до правдивості таких ,,досліджень" -щоб було зрозуміло, це приватна компанія. Тобто це бізнес. Що найголовніше в бізнесі? Так, звісно - це заробляти гроші! Ще питання є? Як то кажуть - хто платить, той й замовляє музику....
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15.10.2024 00:26 Ответить
Процент поддержки *********** оголошен КМИС под диктовку Дерьмака
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15.10.2024 01:51 Ответить
Я підтримую Зеленського , витримки і стійкості !
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15.10.2024 02:22 Ответить
Перестань вживати солі)))
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15.10.2024 07:53 Ответить
Брешут. 146% рейтинг!
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15.10.2024 03:38 Ответить
Не можу повірити, невже у українців нема очей......
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15.10.2024 07:19 Ответить
Що? 59%? 59% готові пристрелити цього гнусавого ******** разом з виплодом) Інші 37% - боюсь навіть казати...
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15.10.2024 07:51 Ответить
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