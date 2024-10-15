Сутки в Донецкой области: РФ 13 раз била по области, ранены 5 человек. ФОТОрепортаж

В результате российских ударов по Донецкой области 14 октября ранения получили 5 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

6 домов повреждены в результате ударов по Новоукраинке Угледарской громады.

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Покровский район

Разрушено админздание, повреждены 2 админздания и 2 двухэтажки в Курахово. Уничтожен дом в Трудовом. В Покровске повреждены 5 домов.

Краматорский район

В Закитном Лиманской громады ранен человек, повреждены 10 домов.

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Бахмутский район

В Северске повреждены многоэтажка и частный дом; в Резниковке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома.

В течение суток российские оккупанты 13 раз били по Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 253 человека, в том числе 32 ребенка.

По словам Филашкина, в результате обстрелов РФ ранены 5 жителей области: 3 в Шахтерском, 1 в Закитном и Резниковке.

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