Рашисты обстреляли Селидово на Донетчине: Ранены 3 человека. ВИДЕО
Российские войска обстреляли Селидово Покровского района Донецкой области, в результате чего ранены 3 человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Сотрудники полиции эвакуировали пострадавших в село Петровка Покровского района и передали их в надежные руки спасателей", - говорится в сообщении.
Впоследствии работники ГСЧС транспортировали раненых в поселок Шевченко, где им оказали медицинскую помощь.
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