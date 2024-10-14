РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8260 посетителей онлайн
Новости Видео Война
741 0

Рашисты обстреляли Селидово на Донетчине: Ранены 3 человека. ВИДЕО

Российские войска обстреляли Селидово Покровского района Донецкой области, в результате чего ранены 3 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники полиции эвакуировали пострадавших в село Петровка Покровского района и передали их в надежные руки спасателей", - говорится в сообщении.

Впоследствии работники ГСЧС транспортировали раненых в поселок Шевченко, где им оказали медицинскую помощь.

Также смотрите: Войска РФ обстреляли 3 района Донбасса: двое гражданских погибли, есть раненые и повреждения. ФОТО

Автор: 

обстрел (27685) Донецкая область (9929)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 