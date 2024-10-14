Рашисты обстреляли Селидово на Донетчине: Ранены 3 человека. ВИДЕО

Российские войска обстреляли Селидово Покровского района Донецкой области, в результате чего ранены 3 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники полиции эвакуировали пострадавших в село Петровка Покровского района и передали их в надежные руки спасателей", - говорится в сообщении.

Впоследствии работники ГСЧС транспортировали раненых в поселок Шевченко, где им оказали медицинскую помощь.

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