Рашисти обстріляли Селидове на Донеччині: Поранено 3 особи. ВIДЕО

Російські війська обстріляли Селидове Покровського району Донеччини, внаслідок чого поранено 3 особи.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники поліції евакуювали постраждалих до села Петрівка Покровсього району та передали їх у надійні руки рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Згодом працівники ДСНС транспортували поранених до селища Шевченко, де їм надали медичну допомогу.

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