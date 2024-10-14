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Рашисти обстріляли Селидове на Донеччині: Поранено 3 особи. ВIДЕО

Російські війська обстріляли Селидове Покровського району Донеччини, внаслідок чого поранено 3 особи.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники поліції евакуювали постраждалих до села Петрівка Покровсього району та передали їх у надійні руки рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Згодом працівники ДСНС транспортували поранених до селища Шевченко, де їм надали медичну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку росіяни намагаються вести механізовані наступи, щоб досягти успіхів до погіршення погоди, - речник НГУ Музичук

Автор: 

обстріл (29037) Донецька область (8754)


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