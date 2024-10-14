Рашисти обстріляли Селидове на Донеччині: Поранено 3 особи. ВIДЕО
Російські війська обстріляли Селидове Покровського району Донеччини, внаслідок чого поранено 3 особи.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Співробітники поліції евакуювали постраждалих до села Петрівка Покровсього району та передали їх у надійні руки рятувальників", - йдеться в повідомленні.
Згодом працівники ДСНС транспортували поранених до селища Шевченко, де їм надали медичну допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль