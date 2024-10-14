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Войска РФ обстреляли 3 района Донбасса: двое гражданских погибли, есть раненые и повреждения. ФОТО

За прошедшие сутки, 13 октября 2024 года, войска РФ обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Кураховской громаде обстреляны Курахово, Трудовое, Дачное, Горняк и Веселый Гай. В поселке Шевченко Добропольской громады повреждены 3 складских помещения, 2 автобуса и 3 автомобиля. В Покровске ранен человек, повреждены 3 дома. В Гродовской громаде повреждены 10 домов в Малиновке и 7 в Миролюбовке.

Краматорский район

В Лимане ранен человек. В Краматорске россияне нанесли авиаудар по промзоне.

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Бахмутский район

По данным ОГА, в Сиверске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены 12 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание.

Наслідки обстрілів Донеччини

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты обстреляли Покровск: ранен мужчина, повреждены объекты критической инфраструктуры. Также информировалось, что войска РФ ударили по Краматорску: под огнем была промзона.

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обстрел (27685) жертвы (2091) Донецкая область (9929)


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