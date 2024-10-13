Войска РФ ударили по Краматорску: под огнем промзона
Днем 13 октября 2024 года войска РФ нанесли удар по Краматорску Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Промышленная зона. Обошлось без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия удара", - отметил он.
Больше информации относительно обстрела Краматорска на эту минуту не известно.
Как сообщалось, что в результате российского обстрела на днях была повреждена пожарно-спасательная часть в Краматорске.
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