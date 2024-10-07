Войска РФ обстреляли промзону в Краматорске

Краматорск Донецкой области в очередной раз подвергся вражескому обстрелу.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под удар попала промзона.

"Предварительно, обошлось без пострадавших. Продолжаем выяснять последствия", - добавил Гончаренко.

