Войска РФ обстреляли промзону в Краматорске
Краматорск Донецкой области в очередной раз подвергся вражескому обстрелу.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, под удар попала промзона.
"Предварительно, обошлось без пострадавших. Продолжаем выяснять последствия", - добавил Гончаренко.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 6 октября в результате российского обстрела повреждена пожарно-спасательная часть в Краматорске.
