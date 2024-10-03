Раненый в Краматорске более месяца назад оператор Любыш-Кирдей пришел в сознание и заговорил

Украинский фотограф и военный корреспондент Reuters Иван Любиш-Кирдей, который был ранен в результате российского обстрела Краматорска 24 августа, окончательно вышел из комы и заговорил.

Об этом сообщила его жена Мария Семенченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое, что он сказал врачам, которые как раз были у него, это некоторые советы, что именно надо делать с нашими соседями, сами знаете кем. Ну, потому что украинцы именно с такими словами и выходят из комы", - написала она.

Мария отметила, что Иван в основном всех узнает, отвечает на несложные вопросы, однако говорить ему трудно, поскольку у него сломана челюсть и действуют лекарства.

По словам жены, Иван не помнит, что с ним произошло, и не до конца осознает всей ситуации. Он знает, что он был в командировке, что прилетела ракета и он ранен, но эта информация все время стирается из его сознания. Как пишет Мария, Иван может помнить разные детали, например слова любимых песен, а может забывать, сколько ему лет или что он женат.

"Это еще не тот Иван, который был до ракетного удара, но очевидно, что тот Иван уже где-то близко. Он еще тяжелый, впереди у него несколько операций и долгая реабилитация, но он говорит", - подытожила Мария.

Удар по Краматорску

Напомним, оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей был тяжело ранен 24 августа 2024 года в Краматорске в результате российского удара по гостинице "Сапфир". Ранения получил также его коллега, журналист Дэн Пелещук.

Также сообщалось, что в Краматорске 24 августа в результате российского удара по гостинице "Сапфир" погиб советник по вопросам безопасности британского информагентства Reuters Райан Эванс.