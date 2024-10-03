Поранений у Краматорську понад місяць тому оператор Любиш-Кірдей опритомнів та заговорив

Український фотограф і воєнний кореспондент Reuters Іван Любиш-Кірдей, якого було поранено внаслідок російського обстрілу Краматорська 24 серпня, остаточно вийшов з коми і заговорив.

Про це повідомила його дружина Марія Семенченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше, що він сказав лікарям, які якраз були в нього, це деякі поради, що саме треба робити з нашими сусідами, самі знаєте ким. Ну, бо українці саме з такими словами і виходять з коми", - написала вона.

Пані Марія зазначила, що Іван здебільшого він всіх впізнає, відповідає на нескладні запитання, однак говорити йому важко, оскільки в нього зламана щелепа і діють ліки.

За словами дружини, Іван не пам’ятає, що з ним сталося, і не до кінця усвідомлює всієї ситуації. Він знає, що він був у відрядженні, що прилетіла ракета і він поранений, але ця інформація весь час стирається з його свідомості. Як пише Марія, Іван може пам’ятати різні деталі, як-от слова улюблених пісень, а може забувати, скільки йому років чи що він одружений.

"Це ще не той Іван, який був до ракетного удару, але очевидно, що той Іван уже десь близько. Він іще важкий, попереду в нього кілька операцій і довга реабілітація, але він говорить", - підсумувала Марія.

Удар по Краматорську

Нагадаємо, оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей був важко поранений 24 серпня 2024 року в Краматорську внаслідок російського удару по готелю "Сапфір". Поранення зазнав також його колега, журналіст Ден Пелещук.

Також повідомлялося, що у Краматорську 24 серпня внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" загинув радник з питань безпеки британського інформагентства Reuters Раян Еванс.