В боях за Украину погиб телеоператор Игорь Захаров, считавшийся пропавшим без вести. ФОТО

На войне погиб военный, оператор Игорь Захаров, считавшийся пропавшим без вести. Ранее он работал на телеканалах "Україна" и "1+1".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Институту массовой информации сообщила коллега Игоря корреспондент Наталья Малярчук.

Игорь Захаров служил в Национальной гвардии в начале полномасштабного вторжения ВС РФ. Год назад на фронте военный исчез, и до сих пор его судьба оставалась неизвестной. На днях обнаружили останки, и экспертиза подтвердила, что это - Игорь.

"Это - человек-улыбка. Я за пять лет работы с ним никогда не видела его в подавленном состоянии. У него были проблемы, как у всех людей, но он очень по-философски относился к жизни. Рядом с ним не было безвыходных ситуаций", - рассказала Малярчук.

По данным Института массовой информации, Игорь Захаров стал 88-м медийщиком, погибшим в результате полномасштабной агрессии России.

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Она добавила, что у Игоря Захарова остались жена и дочь. Простились с защитником в четверг, 19 сентября.