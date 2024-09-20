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В боях за Украину погиб телеоператор Игорь Захаров, считавшийся пропавшим без вести. ФОТО

На войне погиб военный, оператор Игорь Захаров, считавшийся пропавшим без вести. Ранее он работал на телеканалах "Україна" и "1+1".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Институту массовой информации сообщила коллега Игоря корреспондент Наталья Малярчук.

Игорь Захаров служил в Национальной гвардии в начале полномасштабного вторжения ВС РФ. Год назад на фронте военный исчез, и до сих пор его судьба оставалась неизвестной. На днях обнаружили останки, и экспертиза подтвердила, что это - Игорь.

"Это - человек-улыбка. Я за пять лет работы с ним никогда не видела его в подавленном состоянии. У него были проблемы, как у всех людей, но он очень по-философски относился к жизни. Рядом с ним не было безвыходных ситуаций", - рассказала Малярчук.

По данным Института массовой информации, Игорь Захаров стал 88-м медийщиком, погибшим в результате полномасштабной агрессии России.

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Загинув Ігор Захаров
Загинув Ігор Захаров

Она добавила, что у Игоря Захарова остались жена и дочь. Простились с защитником в четверг, 19 сентября.

Автор: 

журналистика (3301) Национальная гвардия (2129) потери (4398)


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Топ комментарии
+25
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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20.09.2024 08:29
+20
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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20.09.2024 08:41
+10
Яка печаль, яка ж біда. А я ще вчора чомусь про Левіна Макса, фотографа, згадувала, вбитого рашкованами у перші дні війни.
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20.09.2024 08:30
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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20.09.2024 08:29 Ответить
Яка печаль, яка ж біда. А я ще вчора чомусь про Левіна Макса, фотографа, згадувала, вбитого рашкованами у перші дні війни.
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20.09.2024 08:30 Ответить
Коли ткачі пишуть з Польщі про щось,так хочеться запитати-чому цей хлопець на війні,а журналісти в Польщі з дронами. Чому на сцені пропагандують Україну, коли її захищати потрібно. Вічна Пам'ять Герою, таких не забувають,імена їх будуть в вулицях,школах,будинках.
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20.09.2024 08:30 Ответить
Ткач і в Україні працює , всяку зелену шелупень ,яка марадьорить проявляє , так що не потрібно ,що попало писати.
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20.09.2024 15:53 Ответить
І толку з його "праці"
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20.09.2024 20:15 Ответить
А толку з твого коментаря з Америки?
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21.09.2024 15:03 Ответить
кому не дають спокою журналісти-розслідувачі? їх у нас зовсім мало, на жаль, але й ті декілька журналістів дуже "хвилюють" українських хапуг і пристосуванців
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20.09.2024 17:09 Ответить
Особливо коли усілякі Валентини пишуть коменти з Німеччини
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21.09.2024 15:04 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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20.09.2024 08:41 Ответить
Упокій душу його в мирі ,Боже, і створи вічну пам'ять в серцях живих,як і вчини свій справедливий суд ,над російськими нелюдами,та вбивцями
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20.09.2024 09:51 Ответить
Щирі співчуття родині Героя Украіни 😪😪😪
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20.09.2024 11:43 Ответить
Сонечко(((.. Як же ж боляче. Спочивай з миром, Герой! Вклоняюсь . Сльози.
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20.09.2024 15:20 Ответить
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21.09.2024 13:22 Ответить
 
 