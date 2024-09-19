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Россия убила 147 украинских ученых

147 украинских ученых погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные были обнародованы во время международной конференции BioGeNext, которая проходит сейчас в Киеве.

Речь идет не только о тех ученых и аспирантах, которые ушли на фронт, но и о тех, кто погиб в тылу или на оккупированных территориях.

загиблі під час війні науковці

Среди украинцев, отдавших жизнь в боях за Родину, - двое сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАНУ. В первые дни войны, 1 марта, под Киевом погиб главный инженер ИМБГ Максим Павленко, который вступил в ТРО. 21 июля 2022 года на Донбассе погиб молодой ученый, ведущий инженер отдела биомедицинской химии Василий Вдовин, который воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады.

Бижан Шаропов, биофизик и популяризатор науки, ученый Института физиологии им. Богомольца НАНУ, который воевал в рядах добробатов еще в 2014-2015 гг., и вновь ушел на фронт в 2022-м, посмертно награжден званием Героя Украины. Бижан, погибший в боях на Харьковщине, с апреля 2022 года считался пропавшим без вести, родные и коллеги до последнего надеялись на чудо, но в январе 2023 года после ряда экспертиз была подтверждена гибель воина.

8 марта 2022 года погибла кандидат технических наук Юлия Ващенко - оккупанты расстреляли ее с мужем в автомобиле недалеко от Броваров.

В Мариуполе в марте 2022 года умерла на месте от осколочных ранений Наталья Лоскутова, доцент кафедры немецкой и французской филологии в Мариупольском государственном университете. Лоскутова, кандидат филологических наук, которая исследовала украинскую и французскую терминологию, погибла, когда стояла в очереди за продуктами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте погиб историк и аспирант УКУ Николай Гаевой. ФОТО

Во время ракетной атаки на столицу в начале 2024 года погибла доктор биологических наук, до недавнего времени - профессор кафедры экологии в Киево-Могилянской академии Людмила Шевцова.

Мартиролог погибших ученых составляет группа активистов, которая начала проект "Украинские ученые на войне. UA Scientists at War". Один из участников проекта Алексей Болдырев, заведующий кафедрой биотехнологии Киевского авиационного института, научный редактор портала "Моя наука", говорит, что собирать данные о погибших помогают ученые и просто люди в соцсетях.

"Прежде всего мы ставим себе задачу оценить потери количественно, сопоставить с потерями украинской науки в результате войн и репрессий в ХХ веке", - рассказывает Болдырев.

Справка. Пока печатали постер, количество погибших выросло со 142 до 147.

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Проект "Украинские ученые на войне"

Отметим, что украинская ученая и журналистка Кристина Семерин является автором проекта "Українські вчені на війне. UA Scientists at War" и ведет список погибших ученых совместно с ученым Алексеем Болдыревым и командой научно-популярного портала "Моя наука".

Проект охватывает список погибших ученых с 2014 года и серию художественных репортажей и эссе о каждом ученом из списка.

Также Болдырев разрабатывает базу данных о потерях ученых на войне.
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Топ комментарии
+9
Ківу,наприклад..
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19.09.2024 17:40
+3
Просто нагадаю, що їхня новітня розробка Х-69 знищила нашу Трипільску ТЕС. Ракету створено у розташованому в Дубні Московської області проєктно-конструкторському бюро "МКБ "Радуга", яке після повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебуває під санкціями більшості західних країн. Вперше Х-69 продемонстрували публічно в серпні 2022 року, тому її називають однією з найновіших російських розробок

У FPV-дронах та системах РЕБ вони вже зрівнялися з нами. А в дечому навіть випереджають:

російські війська вперше за весь час війни нанесли ураження одному із наших підрозділів FPV-дронами, які були доставлені в оперативну зону багаторазовим БпЛА-маткою, на відстані 40 км від лінії фронту.

Відео

https://streamable.com/utbyai

БпЛА-матка вів візуальну розвідку і направив FPV в атаку. Він також функціонував як ретранслятор управління і відео. Військові наголошують, що близькість матки-ретранслятора до FPV знижує ефективність окопного РЕБ до нуля.

Можна ще згадати БПЛА "Ланцет", проти якого ми так і не навилися боротися. Теж їхня власна розробка.

Ну і про КАБи з кинжалами теж не забуваємо. Перші це модернізація старої радянської авіабомби, але за допомогою цієї вундервафлі вони з легкістю вскривають наші лінії оборони. І протиставити цьому ми нічого не можемо.

Про Міг-31К - носія кинжалів, через зліт якого життя в Україні завмирає, я вже мовчу. Також не буду згадувати про те, скільки всього було знищено за допомогою цієї новітньої російської розробки.

Все це розробляється не піонерами у літніх таборах, а вченими та інженерами.
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19.09.2024 18:30
+2
Відноситесь. Нормально. Навіть, правильно. А яка галузь?
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19.09.2024 17:44
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А скількох кацапських вбили ми?
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19.09.2024 17:36 Ответить
Ківу,наприклад..
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19.09.2024 17:40 Ответить
Все ученые из кацапии удрали. Остались только рашисты. Да и наши цели от кацапов отличаются. Стоп, а Вы предлагаете целенаправленно охотится на кацапских ученых? И на гражданское население вместе с ними? Тогда чем мы от рашистов будем отличаться?
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19.09.2024 17:48 Ответить
А хто ж зараз працює на їхній оборонний комплекс? Розробляє нові типи озброєнь? Піонери у літніх таборах?

А щодо "цілеспрямовано полювати"... Якщо воно сидить у якомусь закритому НДІ та розробляє нові ракети чи бомби, які нам на голови завтра полетять, то чому б і ні?
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19.09.2024 17:57 Ответить
Да, разрабатывают. У КНДР снаряды клянчат, у Ирана Шахеды, Т-60 в эксплуатацию вводят. Это все благодаря рабссейсским ученым, конечно? Может робота Федора вспомните? Это тоже выдающиеся ученые создали.
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19.09.2024 18:02 Ответить
Просто нагадаю, що їхня новітня розробка Х-69 знищила нашу Трипільску ТЕС. Ракету створено у розташованому в Дубні Московської області проєктно-конструкторському бюро "МКБ "Радуга", яке після повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебуває під санкціями більшості західних країн. Вперше Х-69 продемонстрували публічно в серпні 2022 року, тому її називають однією з найновіших російських розробок

У FPV-дронах та системах РЕБ вони вже зрівнялися з нами. А в дечому навіть випереджають:

російські війська вперше за весь час війни нанесли ураження одному із наших підрозділів FPV-дронами, які були доставлені в оперативну зону багаторазовим БпЛА-маткою, на відстані 40 км від лінії фронту.

Відео

https://streamable.com/utbyai

БпЛА-матка вів візуальну розвідку і направив FPV в атаку. Він також функціонував як ретранслятор управління і відео. Військові наголошують, що близькість матки-ретранслятора до FPV знижує ефективність окопного РЕБ до нуля.

Можна ще згадати БПЛА "Ланцет", проти якого ми так і не навилися боротися. Теж їхня власна розробка.

Ну і про КАБи з кинжалами теж не забуваємо. Перші це модернізація старої радянської авіабомби, але за допомогою цієї вундервафлі вони з легкістю вскривають наші лінії оборони. І протиставити цьому ми нічого не можемо.

Про Міг-31К - носія кинжалів, через зліт якого життя в Україні завмирає, я вже мовчу. Також не буду згадувати про те, скільки всього було знищено за допомогою цієї новітньої російської розробки.

Все це розробляється не піонерами у літніх таборах, а вченими та інженерами.
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19.09.2024 18:30 Ответить
https://nv.ua/world/countries/h-69-harakteristiki-i-foto-s-kakih-samoletov-zapuskayut-chem-opasny-eti-krylatye-rakety-50429971.html#:~:text=Этот%20крылатый%20снаряд%20впервые%20появился,предыдущую%20советскую%20ракету%20Х-59МК.
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19.09.2024 19:02 Ответить
І? Навіть щоб щось вдосконалити потрібні вчені, інженери, конструктори. Вони в них є.
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19.09.2024 19:29 Ответить
А я відношусь до вчених, якщо маю кандидатський ступінь, але два роки до війни кинув штани просиджувати у могили української науки і пішов заробляти на завод?
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19.09.2024 17:41 Ответить
Відноситесь. Нормально. Навіть, правильно. А яка галузь?
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19.09.2024 17:44 Ответить
ви ідіот, що пишете -правильно?
Або з нього такий кандидат, як з лайна куля
Або ви шукаєте, чи у вас всі вдома.
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19.09.2024 19:31 Ответить
Можливо я ідіот, з Вашої точки зору. Я 24.02.22 після обіду стояв з власною зброєю біля мерії. Вночі отримав перших пахомів до свого особистого кладовища. Зараз воно вже велике.
А Ви?
Марта?
Що не так?
Пані Марта, усі повернуться до цивільного життя, до наукової діяльності. Але, не сьогодні. Так треба.
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19.09.2024 20:34 Ответить
Що я останній? Тоді мене негайно демобілізовувати для відновлення популяції!!!!!! ))
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19.09.2024 20:33 Ответить
ви дисертацію на тему звеселяючого газу захищали,
помітно.
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19.09.2024 20:48 Ответить
Морфологічні та функціональні властивості клітин мегакаріоцитарної ланки гемопоезу при захворюваннях крові.
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19.09.2024 20:56 Ответить
Дай, вгадаю. Медик на стабпункті.
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19.09.2024 21:07 Ответить
Якщо так, то братик.
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19.09.2024 21:08 Ответить
Раніше рахувався на медеваці, а тепер начальник медпункту бата.
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19.09.2024 21:12 Ответить
Свій.. Настільки свій, що й не можеш бути більш близьким.
Мій позивний Ексель.
49-й ОШБ "Карпатська Січ!"
=========
Братику, лише не повторюй помилок мого колишнього медика.
Люди повинні тебе любити. Не пройобуй їх форм 100. Твій діловод повинен ночами не спати, фігачити рапорти на відпустки за станом. Службові розслідування по пораненням.
Роботи неймовірно. Знаю.
Тримайся.
Єдине - роби так, щоб люди до тебе самі йшли. І тоді будеш кращим.
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19.09.2024 21:21 Ответить
Євген, друже, я впевнений, ти виживеш. Колись ми переможемо. Ти повернешся до мирного життя.
Само собою, будеш далі лікарем. Коли весь батальйон за тебе відзивається тепло - ти апріорі вже маєш бренд імені себе улюбленого.
І навпаки. В мене був медик з позивним Дзига. Освіта - фармацевт. З-за нього три небесних побратими та мої ноги, яких більше нема.
========
далі може бути лише голосно )))
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19.09.2024 21:33 Ответить
ненавиджу соплі.
які розмазують тут , як в дитсадку
і виходять тут жалітись про свої ноги
Це не чоловіки
А соплячки.
Люди борються. і без рук, і без ніг
І в неті всім про це не свистять.
"Мої ноги, більше нема"

Тьфу, баба. Гірше.
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19.09.2024 22:16 Ответить
Божечки, Марта, а де Ви були? Де воювали?
Скажете де - тоді поспілкуємося.
Розкажу, де, коли та як.
І те, знову повертаюся - теж розкажу.
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19.09.2024 22:24 Ответить
Звідки в людини з"явився негативний резус крові? мали б знати, а не знаєте.
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19.09.2024 22:10 Ответить
Беззмістовна комбінація внаслідок генетичної мутації антигену D. Якщо під "резус-негативною" розумієте загальноприйняте значення.
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19.09.2024 22:27 Ответить
Гену, що кодує антиген D, якщо вже до слів чіпляєтесь.
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19.09.2024 22:30 Ответить
Аглютиноген - це термін, що стосується лише системи AB0. Зранку щось пошукайте з імуногематології, бо я не готовий лекцію читати.
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19.09.2024 23:03 Ответить
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
14.01.28 - клінічна фармакологія
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19.09.2024 20:58 Ответить
На заводах теж купа вчених працює. Є у Львові ПрАТ НВО "Термоприлад імені В. Лаха" - Виготовлення і розробка засобів вимірювання, контролю, регулювання, сигналізації температури та їх методологічного і метрологічного забезпечення в температурному діапазоні від - 271°С до +2500°С.
То там вчених більше, ніж у деяких університетах.
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19.09.2024 18:17 Ответить
за якого кабана вам дали кандидата, ви ж так безграмотно пишете?
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19.09.2024 19:29 Ответить
Безкоштовно, шляхом епічного подолання, через це мене три роки до апробації і півроку до захисту не допускали.
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19.09.2024 20:09 Ответить
Цікаво, як вони рахували? Серед моїх бойових побратимів вистачає кандидатів наук. А скільки загинуло..
Цікаво, а доктор юридичних наук з міжнародного права - це науковець з їх точки зору?
Тепер до нього на Лук'янівське на Алею Слави. Буваю там. Не заросте.
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19.09.2024 17:43 Ответить
Ті, хто на момент смерті працювали в наукових установах або були з них мобілізовані.
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19.09.2024 20:19 Ответить
а праффєсарів?
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19.09.2024 17:49 Ответить
яка **** влада надсилає вчених на війну?
Та, що здійснює геноцид українців. точно, як сталін
розстрілює українських вчених.
Та навіть у роки другої світової
вчених на війну не брали
Мій дідусь не воював саме з цієї причини,
Його зберегли.
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19.09.2024 19:28 Ответить
"Забєйтє", українська наука давно померла від недоїдання.
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19.09.2024 20:22 Ответить
 
 