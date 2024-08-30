Защищая Украину, погиб историк и археолог из Львова Юрий Ревера. ФОТО

На Донецком направлении погиб защитник из Львова, сотрудник Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" Юрий Ревера. Герою был 51 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Научно-исследовательском центре "Спасательная археологическая служба".

Высшее образование получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на историческом факультете по специальности "История Украины" (1992-1998).

Историк по образованию и призванию, Юрий стал сотрудником Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" Института археологии Национальной академии наук Украины в 2008 году и работал здесь до начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Занимал должности историка, археолога, младшего научного сотрудника.

Был активным участником Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Обладал основательными знаниями в сфере нумизматики, которая стала его главным призванием на протяжении последних десятилетий. Через его руки прошла не одна монета из исследований Центра.

Имел талант и к археологическим исследованиям - в составе экспедиций принимал участие в раскопках и разведках едва ли не во всех уголках Украины.

В первые дни полномасштабной войны стал на защиту Украины, присоединился в ряды Львовской территориальной обороны и Вооруженных сил Украины. Нес службу в самых горячих местах на линии фронта.



