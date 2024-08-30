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Защищая Украину, погиб историк и археолог из Львова Юрий Ревера. ФОТО

На Донецком направлении погиб защитник из Львова, сотрудник Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" Юрий Ревера. Герою был 51 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Научно-исследовательском центре "Спасательная археологическая служба".

Высшее образование получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на историческом факультете по специальности "История Украины" (1992-1998).

Историк по образованию и призванию, Юрий стал сотрудником Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" Института археологии Национальной академии наук Украины в 2008 году и работал здесь до начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Занимал должности историка, археолога, младшего научного сотрудника.

Загинув Юрій Ревера

Был активным участником Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Обладал основательными знаниями в сфере нумизматики, которая стала его главным призванием на протяжении последних десятилетий. Через его руки прошла не одна монета из исследований Центра.

Имел талант и к археологическим исследованиям - в составе экспедиций принимал участие в раскопках и разведках едва ли не во всех уголках Украины.

В первые дни полномасштабной войны стал на защиту Украины, присоединился в ряды Львовской территориальной обороны и Вооруженных сил Украины. Нес службу в самых горячих местах на линии фронта.

Загинув Юрій Ревера
Загинув Юрій Ревера

Автор: 

история (2017) Львов (4582) потери (4384) ВСУ (6587)


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30.08.2024 14:05 Ответить
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30.08.2024 14:07 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
співчуття рідним...

загинув козаком у полі захищаючи Україну...

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30.08.2024 14:14 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 Господи !!! та передави ти всю ОПу, свїми руками нарешті !!!
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30.08.2024 14:16 Ответить
Біль.. Вічна слава Герою. Вічна шана. ЧЕСТЬ!!
Співчуття побратимам та родині.
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30.08.2024 14:31 Ответить
Vi4na Slava i Pam'yat'🙏🇺🇦...
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30.08.2024 14:38 Ответить
Він був та залишився назавжди ЛЮДИНОЮ. Не лізав риговськи та зелені дупи, не вбивав "чеченців" як Татаров та Малюска, не втік як дружбай президента Баканов, не "гулял" лісом як інший приятель Трухін. Просто боронив рідну Україну. Вічна пам'ять герою!
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30.08.2024 14:41 Ответить
Сум та нестерпний біль за Героєм Украіни😪😪😪.
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30.08.2024 15:08 Ответить
 
 