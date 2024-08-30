Захищаючи Україну, загинув історик та археолог зі Львова Юрій Ревера. ФОТО

На Донецькому напрямку загинув захисник зі Львова, співробітник Науково-дослідного центра "Рятівна археологічна служба" Юрій Ревера. Героєві був 51 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Науково-дослідному центрі "Рятівна археологічна служба".

Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка на історичному факультеті за спеціальністю "Історія України" (1992-1998).

Історик за освітою і покликанням, Юрко став співробітником Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" Інституту археології Національної академії наук України у 2008 році й працював тут до початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Обіймав посади історика, археолога, молодшого наукового співробітника.

Був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Володів ґрунтовними знаннями у сфері нумізматики, яка стала його головним покликанням впродовж останніх десятиліть. Через його руки пройшла не одна монета з досліджень Центру.

Мав хист і до археологічних досліджень – у складі експедицій брав участь у розкопках та розвідках чи не у всіх куточках України.

У перші дні повномасштабної війни став на захист України, приєднався до лав Львівської територіальної оборони та Збройних сил України. Ніс службу у найгарячіших місцях на лінії фронту.

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