УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8024 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 634 9

Захищаючи Україну, загинув історик та археолог зі Львова Юрій Ревера. ФОТО

На Донецькому напрямку загинув захисник зі Львова, співробітник Науково-дослідного центра "Рятівна археологічна служба" Юрій Ревера. Героєві був 51 рік.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Науково-дослідному центрі "Рятівна археологічна служба".

Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка на історичному факультеті за спеціальністю "Історія України" (1992-1998).

Історик за освітою і покликанням, Юрко став співробітником Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" Інституту археології Національної академії наук України у 2008 році й працював тут до початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Обіймав посади історика, археолога, молодшого наукового співробітника.

Загинув Юрій Ревера

Був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Володів ґрунтовними знаннями у сфері нумізматики, яка стала його головним покликанням впродовж останніх десятиліть. Через його руки пройшла не одна монета з досліджень Центру.

Мав хист і до археологічних досліджень – у складі експедицій брав участь у розкопках та розвідках чи не у всіх куточках України.

У перші дні повномасштабної війни став на захист України, приєднався до лав Львівської територіальної оборони та Збройних сил України. Ніс службу у найгарячіших місцях на лінії фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув співробітник Чернігівського молодіжного театру В’ячеслав Шевцов

Загинув Юрій Ревера
Загинув Юрій Ревера

Автор: 

історія (1071) Львів (3069) втрати (4398) ЗСУ (7544)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.08.2024 14:05 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2024 14:07 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
співчуття рідним...

загинув козаком у полі захищаючи Україну...

показати весь коментар
30.08.2024 14:14 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 Господи !!! та передави ти всю ОПу, свїми руками нарешті !!!
показати весь коментар
30.08.2024 14:16 Відповісти
Біль.. Вічна слава Герою. Вічна шана. ЧЕСТЬ!!
Співчуття побратимам та родині.
показати весь коментар
30.08.2024 14:31 Відповісти
Vi4na Slava i Pam'yat'🙏🇺🇦...
показати весь коментар
30.08.2024 14:38 Відповісти
Він був та залишився назавжди ЛЮДИНОЮ. Не лізав риговськи та зелені дупи, не вбивав "чеченців" як Татаров та Малюска, не втік як дружбай президента Баканов, не "гулял" лісом як інший приятель Трухін. Просто боронив рідну Україну. Вічна пам'ять герою!
показати весь коментар
30.08.2024 14:41 Відповісти
Сум та нестерпний біль за Героєм Украіни😪😪😪.
показати весь коментар
30.08.2024 15:08 Відповісти
 
 