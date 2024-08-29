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Захищаючи Україну, загинув співробітник Чернігівського молодіжного театру В’ячеслав Шевцов

В’ячеслав Шевцов

На фронті загинув співробітник Чернігівського молодіжного театру В’ячеслав Шевцов. У театрі В’ячеслав Шевцов керував технічною частиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Чернігівського обласного молодіжного театру.

Із початком повномасштабної війни він пішов захищати Україну. На жаль, життя військового трагічно обірвалося.

"Щира вдячність і безмежна шана тобі, Славіку! Пам’ятаємо про тебе як про людину, міцну духом і нескорену. Спочивай із миром! Назавжди в серці! Вічна пам’ять! Щирі співчуття рідним та близьким, сил пережити непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

театр (158) Чернігів (787) втрати (4392)


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Вічна памʼять Герою України😪😪😪.
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29.08.2024 12:51 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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29.08.2024 13:24 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.08.2024 14:00 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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01.09.2024 03:37 Відповісти
 
 