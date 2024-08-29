Защищая Украину, погиб сотрудник Черниговского молодежного театра Вячеслав Шевцов

На фронте погиб сотрудник Черниговского молодежного театра Вячеслав Шевцов. В театре Вячеслав Шевцов руководил технической частью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Черниговского областного молодежного театра.

С началом полномасштабной войны он пошел защищать Украину. К сожалению, жизнь военного трагически оборвалась.

"Искренняя благодарность и безграничное уважение тебе, Славик! Помним о тебе как о человеке, крепком духом и непокоренном. Покойся с миром! Навсегда в сердце! Вечная память! Искренние соболезнования родным и близким, сил пережить невосполнимую утрату", - говорится в сообщении.

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