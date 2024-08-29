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Защищая Украину, погиб сотрудник Черниговского молодежного театра Вячеслав Шевцов

В’ячеслав Шевцов

На фронте погиб сотрудник Черниговского молодежного театра Вячеслав Шевцов. В театре Вячеслав Шевцов руководил технической частью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Черниговского областного молодежного театра.

С началом полномасштабной войны он пошел защищать Украину. К сожалению, жизнь военного трагически оборвалась.

"Искренняя благодарность и безграничное уважение тебе, Славик! Помним о тебе как о человеке, крепком духом и непокоренном. Покойся с миром! Навсегда в сердце! Вечная память! Искренние соболезнования родным и близким, сил пережить невосполнимую утрату", - говорится в сообщении.

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Автор: 

театр (229) Чернигов (884) потери (4378)


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Вічна памʼять Герою України😪😪😪.
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29.08.2024 12:51 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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29.08.2024 13:24 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.08.2024 14:00 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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01.09.2024 03:37 Ответить
 
 