На войне с российскими оккупантами погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук. ФОТО
Защищая Украину, погиб бывший боксер сборной нашей страны Денис Ящук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Национального олимпийского комитета.
"Печальная весть всколыхнула олимпийскую семью. На войне с российскими оккупантами погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук. Денис Ящук выступал в полупрофессиональной боксерской команде "Українські отамани" и имел звание Мастера спорта международного класса", - говорится в сообщении.
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Але жодного з привладних та їх ОТОЧЕННЯ за 30 років, так і з'явилося серед ЗАХИСНИКІВ на фронті! Тобто, сидіти в кімнатах в Урядовому кварталі та ЦОВВ, вони з радістю біжать, але не ЗАХИЩАТИ Україну!!
Як тільки завершаться бойові дії, ось тут вони і полізуть знову з «мудрими програмами та ригформами», щоб грошей собі заробити у «борні з корупцією!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Спи спокійно солдат ти захистив нас від московських звірів
Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
Народ України буде ВІЧНО пам'ятати про твій подвиг