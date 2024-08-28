На войне с российскими оккупантами погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук. ФОТО

Защищая Украину, погиб бывший боксер сборной нашей страны Денис Ящук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Национального олимпийского комитета.

"Печальная весть всколыхнула олимпийскую семью. На войне с российскими оккупантами погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук. Денис Ящук выступал в полупрофессиональной боксерской команде "Українські отамани" и имел звание Мастера спорта международного класса", - говорится в сообщении.

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