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На войне с российскими оккупантами погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук. ФОТО

Защищая Украину, погиб бывший боксер сборной нашей страны Денис Ящук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Национального олимпийского комитета.

"Печальная весть всколыхнула олимпийскую семью. На войне с российскими оккупантами погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук. Денис Ящук выступал в полупрофессиональной боксерской команде "Українські отамани" и имел звание Мастера спорта международного класса", - говорится в сообщении.

Смотрите: В бою с врагом погиб артист Днепровского национального театра им.Шевченко Андрей Касьянов. ФОТО

Денис Ящук

Автор: 

бокс (598) НОК (102) военнослужащие (6134) потери (4382)


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Топ комментарии
+26
Світла пам'ять Герою.
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28.08.2024 09:44
+24
Найщиріші співчуття родині загиблого .
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28.08.2024 09:43
+21
Учора два актори,сьогодні спортсмен. Люди які вибрали Волю замість рабства. Вічна Пам'ять Герою. Ніхто не забутий, ніщо не забуте
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28.08.2024 09:44
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Найщиріші співчуття родині загиблого .
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28.08.2024 09:43 Ответить
Світла пам'ять Герою.
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28.08.2024 09:44 Ответить
Учора два актори,сьогодні спортсмен. Люди які вибрали Волю замість рабства. Вічна Пам'ять Герою. Ніхто не забутий, ніщо не забуте
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28.08.2024 09:44 Ответить
Українці захищають Україну від рашистів!
Але жодного з привладних та їх ОТОЧЕННЯ за 30 років, так і з'явилося серед ЗАХИСНИКІВ на фронті! Тобто, сидіти в кімнатах в Урядовому кварталі та ЦОВВ, вони з радістю біжать, але не ЗАХИЩАТИ Україну!!
Як тільки завершаться бойові дії, ось тут вони і полізуть знову з «мудрими програмами та ригформами», щоб грошей собі заробити у «борні з корупцією!!
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28.08.2024 09:54 Ответить
Неправда. Кошулинський був добровольцем ще 2014-ому. "Свободівців" багато воює, навіть Тягнибок і його син, який не так давно був поранений. Бувший депутат Барна, який виносив Яценюка, загинув. Та ж сама Тетяна Чорновол воює. Це те, що на слуху. Так, далеко не всі такі герої, на жаль.
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28.08.2024 10:17 Ответить
Я навіть сина Тягнибока підтримувала в госпіталі. Повторюсь, Кремінна це зона дій Свободи. Дякую, що пишите правду,а не доя лайків високі слова
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28.08.2024 10:37 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.08.2024 10:01 Ответить
Зате серед зрадників на окупованих територіях майже усі з партії zeмародерів
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28.08.2024 10:29 Ответить
Це неправда. Здається мені що ви проплачений троль.
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28.08.2024 11:09 Ответить
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28.08.2024 10:59 Ответить
Щире співчуття рідним та близкім героя.

Спи спокійно солдат ти захистив нас від московських звірів
Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
Народ України буде ВІЧНО пам'ятати про твій подвиг
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28.08.2024 13:29 Ответить
 
 