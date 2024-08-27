РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12051 посетитель онлайн
Новости Фото Война
4 065 6

В бою с врагом погиб артист Днепровского национального театра им.Шевченко Андрей Касьянов. ФОТО

В бою с врагом погиб артист драмы Днепровского национального театра им. Т.Г. Шевченко Андрей Касьянов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр театра.

"Талантливый артист, искренний и добрый человек, смелый защитник нашего государства. Сообщение о смерти Андрея поразило всю нашу театральную семью. Мы помним и запомним его, как достойного человека", - говорится в сообщении.

"Искренняя благодарность, безграничное уважение и вечная память тебе, Андрей! Помним о тебе, как о человеке крепком духом и непокоренном. Ты отдал свою жизнь ради нашего мирного будущего в свободной и независимой Украине!", - добавили в театре.

Смотрите: Защищая Украину, погиб сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Леонид Лавренчук. ФОТО

Андрій Касьянов

Автор: 

военнослужащие (6134) потери (4382)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять, шана та повага!
показать весь комментарий
27.08.2024 12:00 Ответить
Боже, які хлопці...
показать весь комментарий
27.08.2024 12:03 Ответить
В Британії, під час війни, старалися митців зберегти. Іноді навіть порушуючи закон.
показать весь комментарий
27.08.2024 12:15 Ответить
Фрагмент життя у рамці війни. Вічна Пам'ять Герою
показать весь комментарий
27.08.2024 12:16 Ответить
Вічна пам'ять Герою !
показать весь комментарий
27.08.2024 13:13 Ответить
😥
показать весь комментарий
27.08.2024 13:42 Ответить
 
 