В бою с врагом погиб артист Днепровского национального театра им.Шевченко Андрей Касьянов. ФОТО
В бою с врагом погиб артист драмы Днепровского национального театра им. Т.Г. Шевченко Андрей Касьянов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр театра.
"Талантливый артист, искренний и добрый человек, смелый защитник нашего государства. Сообщение о смерти Андрея поразило всю нашу театральную семью. Мы помним и запомним его, как достойного человека", - говорится в сообщении.
"Искренняя благодарность, безграничное уважение и вечная память тебе, Андрей! Помним о тебе, как о человеке крепком духом и непокоренном. Ты отдал свою жизнь ради нашего мирного будущего в свободной и независимой Украине!", - добавили в театре.
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