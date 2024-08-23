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Защищая Украину, погиб сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Леонид Лавренчук. ФОТО

На фронте погиб сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины Леонид Лавренчук. Защищал Украину еще с 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальном музее народной архитектуры и быта.

"На щиті, наш працівник Леонід Лавренчук, з 2014 року бив погань.

Художник, Герой, таких людей мало", - говорится в сообщении.

Волонтер Екатерина Украинцева сказала, что прощание с погибшим военным состоится 25 августа в Буче.

Загинув Леонід Лавренчук
Загинув Леонід Лавренчук

Автор: 

музей (723) потери (4381) ВСУ (6584)


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Хай воїн зі святими спочиває.
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23.08.2024 15:52 Ответить
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23.08.2024 16:18 Ответить
Вічна пам'ять Герою!Сум!
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23.08.2024 16:24 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
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23.08.2024 17:41 Ответить
 
 