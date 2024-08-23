Защищая Украину, погиб сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Леонид Лавренчук. ФОТО
На фронте погиб сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины Леонид Лавренчук. Защищал Украину еще с 2014 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальном музее народной архитектуры и быта.
"На щиті, наш працівник Леонід Лавренчук, з 2014 року бив погань.
Художник, Герой, таких людей мало", - говорится в сообщении.
Волонтер Екатерина Украинцева сказала, что прощание с погибшим военным состоится 25 августа в Буче.
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Vyacheslav Peresunko
показать весь комментарий23.08.2024 15:52 Ответить Мне нравится 10
ола жмуд
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ольга гусева #394320
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Luiza
показать весь комментарий23.08.2024 17:41 Ответить Мне нравится 7
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