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Захищаючи Україну, загинув працівник Національного музею народної архітектури та побуту Леонід Лавренчук. ФОТО

На фронті загинув співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України Леонід Лавренчук. Боронив Україну ще з 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національного музею народної архітектури та побуту.

"На щиті, наш працівник Леонід Лавренчук, з 2014 року бив погань.

Художник, Герой, таких людей мало", - йдеться в повідомленні.

Волонтерка Катерина Українцева розповіла, що прощання з загиблим військовим відбудеться 25 серпня в Бучі.

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Загинув Леонід Лавренчук
Загинув Леонід Лавренчук

Автор: 

музей (441) втрати (4395) ЗСУ (7542)


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Хай воїн зі святими спочиває.
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23.08.2024 15:52 Відповісти
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23.08.2024 16:18 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!Сум!
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23.08.2024 16:24 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
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23.08.2024 17:41 Відповісти
 
 