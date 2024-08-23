Захищаючи Україну, загинув працівник Національного музею народної архітектури та побуту Леонід Лавренчук. ФОТО

На фронті загинув співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України Леонід Лавренчук. Боронив Україну ще з 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національного музею народної архітектури та побуту.

"На щиті, наш працівник Леонід Лавренчук, з 2014 року бив погань.

Художник, Герой, таких людей мало", - йдеться в повідомленні.

Волонтерка Катерина Українцева розповіла, що прощання з загиблим військовим відбудеться 25 серпня в Бучі.

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