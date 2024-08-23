Захищаючи Україну, загинув працівник Національного музею народної архітектури та побуту Леонід Лавренчук. ФОТО
На фронті загинув співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України Леонід Лавренчук. Боронив Україну ще з 2014 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національного музею народної архітектури та побуту.
"На щиті, наш працівник Леонід Лавренчук, з 2014 року бив погань.
Художник, Герой, таких людей мало", - йдеться в повідомленні.
Волонтерка Катерина Українцева розповіла, що прощання з загиблим військовим відбудеться 25 серпня в Бучі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vyacheslav Peresunko
показати весь коментар23.08.2024 15:52 Відповісти Мені подобається 10
ола жмуд
показати весь коментар23.08.2024 16:18 Відповісти Мені подобається 3
ольга гусева #394320
показати весь коментар23.08.2024 16:24 Відповісти Мені подобається 7
Luiza
показати весь коментар23.08.2024 17:41 Відповісти Мені подобається 7
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль