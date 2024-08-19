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Новини Фото Війна
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Боєць "Сибірського батальйону" Владислав Юрченко загинув під час десантної операції на Кінбурнській косі. ФОТО

У бою за Україну загинув боєць "Сибірського батальйону" анархіст із Росії Владислав Юрченко, позивний Пірат. 22-річний воїн загинув 9 серпня під час десантної операції на Кінбурнській косі.

Про це повідомив Іван Асташин, інформує Цензор.НЕТ.

Юрченко Владислав загинув в бою

9 серпня бійці "Сибірського батальйону" спільно з іншими підрозділами брали участь у десантній операції на окупованій російськими військами Кінбурнській косі. Владислав Юрченко отримав поранення в бою, його намагалися евакуювати, але в човен з російського боку вистрілили ПТУРом. Владислав загинув.

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Асташин про загибель Юрченка
Асташин про загибель Юрченка
Асташин про загибель Юрченка

Автор: 

втрати (4398) добровольці (918)


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Топ коментарі
+49
Эту косу можно простреливать артиллерией, фпв, рсзв и чем угодно, там практически негде прятаться. Но кому то очень нужно проводить операции по установке флага
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19.08.2024 22:46
+44
Героям Слава. Уклін.
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19.08.2024 22:39
+33
Щастя, що такі люди є і горе, що ти загинув. Страшно, що тебе вбили твиї земляки. Спасибо тебе сину. Низький тебе уклін.
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19.08.2024 22:47
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Героям Слава. Уклін.
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19.08.2024 22:39 Відповісти
Щастя, що такі люди є і горе, що ти загинув. Страшно, що тебе вбили твиї земляки. Спасибо тебе сину. Низький тебе уклін.
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19.08.2024 22:47 Відповісти
Эту косу можно простреливать артиллерией, фпв, рсзв и чем угодно, там практически негде прятаться. Но кому то очень нужно проводить операции по установке флага
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19.08.2024 22:46 Відповісти
Все для того, щоб Вовік прийняв доповідь Буданова за філіжанкою вранішньої кави.
Один волохатий мужичок із мізками 12- річного підлітка, інший користується цим для отримання гешефтів.
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19.08.2024 23:50 Відповісти
Тим паче, шо наш - правий берег стоїть на дуже вище ніж коса.
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20.08.2024 09:54 Відповісти
Сибір - його! Воїну Слава!
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19.08.2024 22:49 Відповісти
кара мурзам - отдыхать! На болотах есть ещё люди...
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19.08.2024 22:54 Відповісти
Судячи з відео на кацапських ресурсах, не він один там загинув... Зате вставили український прапор там і зняли на дрона.
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19.08.2024 22:55 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....
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19.08.2024 22:56 Відповісти
Знову показуха((( вибрали зелене лайно дебіли, а вмирають за це інші
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19.08.2024 22:59 Відповісти
Хіба один він? Завжди дратувала цензура в пресі, коли пишуть про одну людину і ''забувають'' про загибель ще декількох сотень таких же солдатів.
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19.08.2024 23:11 Відповісти
Слава Героям!
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19.08.2024 23:12 Відповісти
А говорили что без потерь задание выполнили. И какого хрену нужно было в который раз уже ту косу штурмовать если там все можно артой или авиацией сровнять. Все ради того чтобы ради пиара флаг установить?
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19.08.2024 23:15 Відповісти
То не та, часом, операція де волали з усіх прасок, в тому числі і на цензорі, що виконали операцію без втрат, і дістали якісь секретні документи?
А виявилось все як завжди, заради медальки самодура начальника вбили хлопців, дуже несподівано (ніт)
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19.08.2024 23:23 Відповісти
Сумно. Дуже сумно. На росії і так небагато притомних людей, особливо, молоді...
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19.08.2024 23:41 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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19.08.2024 23:56 Відповісти
Здається писали, що вилазка була без втрат...
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20.08.2024 00:02 Відповісти
Дякуэмо брате...
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20.08.2024 00:04 Відповісти
Ні козаче , твій народ тут . Спочивай з миром . Всі воїни з РДК , "Сибірського батальйону " --наші воїни , наші козаки . І най якась курва скаже що не так !
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20.08.2024 00:06 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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20.08.2024 01:24 Відповісти
Слава Герою.
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20.08.2024 07:37 Відповісти
Що з косою,захопили і утримують,а чи залишили з втратами?
Одне зрозуміло-будага посилав з бункеру.
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20.08.2024 09:45 Відповісти
Странно, ведь писали, что без потерь обошлось?
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20.08.2024 13:42 Відповісти
 
 