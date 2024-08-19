Боєць "Сибірського батальйону" Владислав Юрченко загинув під час десантної операції на Кінбурнській косі. ФОТО

У бою за Україну загинув боєць "Сибірського батальйону" анархіст із Росії Владислав Юрченко, позивний Пірат. 22-річний воїн загинув 9 серпня під час десантної операції на Кінбурнській косі.

Про це повідомив Іван Асташин, інформує Цензор.НЕТ.

9 серпня бійці "Сибірського батальйону" спільно з іншими підрозділами брали участь у десантній операції на окупованій російськими військами Кінбурнській косі. Владислав Юрченко отримав поранення в бою, його намагалися евакуювати, але в човен з російського боку вистрілили ПТУРом. Владислав загинув.

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