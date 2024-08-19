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Новости Фото Война
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Боец "Сибирского батальона" Владислав Юрченко погиб во время десантной операции на Кинбурнской косе. ФОТО

В бою за Украину погиб боец "Сибирского батальона", анархист из России Владислав Юрченко, позывной Пират. 22-летний воин погиб 9 августа во время десантной операции на Кинбурнской косе.

Об этом сообщил Иван Асташин, информирует Цензор.НЕТ.

Юрченко Владислав загинув в бою

9 августа бойцы "Сибирского батальона" совместно с другими подразделениями участвовали в десантной операции на оккупированной российскими войсками Кинбурнской косе. Владислав Юрченко получил ранение в бою, его пытались эвакуировать, но в лодку с российской стороны выстрелили ПТУРом. Владислав погиб.

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Асташин про загибель Юрченка
Асташин про загибель Юрченка
Асташин про загибель Юрченка

Автор: 

потери (4384) добровольцы (1167)


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Топ комментарии
+49
Эту косу можно простреливать артиллерией, фпв, рсзв и чем угодно, там практически негде прятаться. Но кому то очень нужно проводить операции по установке флага
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19.08.2024 22:46
+44
Героям Слава. Уклін.
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19.08.2024 22:39
+33
Щастя, що такі люди є і горе, що ти загинув. Страшно, що тебе вбили твиї земляки. Спасибо тебе сину. Низький тебе уклін.
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19.08.2024 22:47
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Героям Слава. Уклін.
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19.08.2024 22:39 Ответить
Щастя, що такі люди є і горе, що ти загинув. Страшно, що тебе вбили твиї земляки. Спасибо тебе сину. Низький тебе уклін.
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19.08.2024 22:47 Ответить
Эту косу можно простреливать артиллерией, фпв, рсзв и чем угодно, там практически негде прятаться. Но кому то очень нужно проводить операции по установке флага
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19.08.2024 22:46 Ответить
Все для того, щоб Вовік прийняв доповідь Буданова за філіжанкою вранішньої кави.
Один волохатий мужичок із мізками 12- річного підлітка, інший користується цим для отримання гешефтів.
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19.08.2024 23:50 Ответить
Тим паче, шо наш - правий берег стоїть на дуже вище ніж коса.
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20.08.2024 09:54 Ответить
Сибір - його! Воїну Слава!
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19.08.2024 22:49 Ответить
кара мурзам - отдыхать! На болотах есть ещё люди...
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19.08.2024 22:54 Ответить
Судячи з відео на кацапських ресурсах, не він один там загинув... Зате вставили український прапор там і зняли на дрона.
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19.08.2024 22:55 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....
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19.08.2024 22:56 Ответить
Знову показуха((( вибрали зелене лайно дебіли, а вмирають за це інші
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19.08.2024 22:59 Ответить
Хіба один він? Завжди дратувала цензура в пресі, коли пишуть про одну людину і ''забувають'' про загибель ще декількох сотень таких же солдатів.
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19.08.2024 23:11 Ответить
Слава Героям!
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19.08.2024 23:12 Ответить
А говорили что без потерь задание выполнили. И какого хрену нужно было в который раз уже ту косу штурмовать если там все можно артой или авиацией сровнять. Все ради того чтобы ради пиара флаг установить?
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19.08.2024 23:15 Ответить
То не та, часом, операція де волали з усіх прасок, в тому числі і на цензорі, що виконали операцію без втрат, і дістали якісь секретні документи?
А виявилось все як завжди, заради медальки самодура начальника вбили хлопців, дуже несподівано (ніт)
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19.08.2024 23:23 Ответить
Сумно. Дуже сумно. На росії і так небагато притомних людей, особливо, молоді...
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19.08.2024 23:41 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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19.08.2024 23:56 Ответить
Здається писали, що вилазка була без втрат...
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20.08.2024 00:02 Ответить
Дякуэмо брате...
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20.08.2024 00:04 Ответить
Ні козаче , твій народ тут . Спочивай з миром . Всі воїни з РДК , "Сибірського батальйону " --наші воїни , наші козаки . І най якась курва скаже що не так !
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20.08.2024 00:06 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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20.08.2024 01:24 Ответить
Слава Герою.
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20.08.2024 07:37 Ответить
Що з косою,захопили і утримують,а чи залишили з втратами?
Одне зрозуміло-будага посилав з бункеру.
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20.08.2024 09:45 Ответить
Странно, ведь писали, что без потерь обошлось?
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20.08.2024 13:42 Ответить
 
 