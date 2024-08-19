Боец "Сибирского батальона" Владислав Юрченко погиб во время десантной операции на Кинбурнской косе. ФОТО
В бою за Украину погиб боец "Сибирского батальона", анархист из России Владислав Юрченко, позывной Пират. 22-летний воин погиб 9 августа во время десантной операции на Кинбурнской косе.
Об этом сообщил Иван Асташин, информирует Цензор.НЕТ.
9 августа бойцы "Сибирского батальона" совместно с другими подразделениями участвовали в десантной операции на оккупированной российскими войсками Кинбурнской косе. Владислав Юрченко получил ранение в бою, его пытались эвакуировать, но в лодку с российской стороны выстрелили ПТУРом. Владислав погиб.
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Один волохатий мужичок із мізками 12- річного підлітка, інший користується цим для отримання гешефтів.
Герою Слава !
співчуття рідним....
А виявилось все як завжди, заради медальки самодура начальника вбили хлопців, дуже несподівано (ніт)
Одне зрозуміло-будага посилав з бункеру.