Боец "Сибирского батальона" Владислав Юрченко погиб во время десантной операции на Кинбурнской косе. ФОТО

В бою за Украину погиб боец "Сибирского батальона", анархист из России Владислав Юрченко, позывной Пират. 22-летний воин погиб 9 августа во время десантной операции на Кинбурнской косе.

Об этом сообщил Иван Асташин, информирует Цензор.НЕТ.

9 августа бойцы "Сибирского батальона" совместно с другими подразделениями участвовали в десантной операции на оккупированной российскими войсками Кинбурнской косе. Владислав Юрченко получил ранение в бою, его пытались эвакуировать, но в лодку с российской стороны выстрелили ПТУРом. Владислав погиб.

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