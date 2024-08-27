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Новини Фото Війна
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У бою з ворогом загинув артист Дніпровського національного театру ім.Шевченка Андрій Касьянов. ФОТО

У бою з ворогом загинув артист драми Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка Андрій Касьянов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр театру.

"Талановитий артист, щира і добра людина, сміливий захисник нашої держави. Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину. Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його, як найдостойнішу людину", - йдеться у повідомленні.

"Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять тобі, Андрію! Пам’ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену. Ти віддав своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!", - додали в театрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув воїн Леонід Лавренчук. ФОТО

Андрій Касьянов

Автор: 

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27.08.2024 12:00 Відповісти
Боже, які хлопці...
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27.08.2024 12:03 Відповісти
В Британії, під час війни, старалися митців зберегти. Іноді навіть порушуючи закон.
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27.08.2024 12:15 Відповісти
Фрагмент життя у рамці війни. Вічна Пам'ять Герою
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27.08.2024 12:16 Відповісти
Вічна пам'ять Герою !
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27.08.2024 13:13 Відповісти
😥
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27.08.2024 13:42 Відповісти
 
 