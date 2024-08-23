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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, загинув воїн Леонід Лавренчук. ФОТО

Захищаючи Україну загинув бучанець Леонід Лавренчук.

Про це повідомила Бучанська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Лавренчук Леонід

51-річний воїн боронив країну від російських окупантів в зоні АТО з 2014 року. Був учасником Революції Гідності. Після повномасштабного вторгнення — одним із перших добровільно пішов на фронт.

Леонід — один з тих, хто брав участь у боях за Курську область та служив у найгарячіших точках фронту. Його життя трагічно обірвалася 20 серпня 2024 року на Сумщині — від ворожого дрону.

Без люблячого батька залишився 6-місячний син Богдан. 

Прощання з героєм відбудеться у неділю, 25 серпня, у Бучі. Об 11:00 — біля будинку по вулиці Нове Шосе, 5. Поховання — о 12:00 на Алеї Героїв.

Також читайте: Боєць "Сибірського батальйону" Владислав Юрченко загинув під час десантної операції на Кінбурнській косі. ФОТО

Автор: 

втрати (4395)


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Топ коментарі
+30
Вічна Шана Герою!!!
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23.08.2024 19:50
+24
Як важко читати це( Дякую тобі Героє.
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23.08.2024 20:01
+20
Царство Небесне!
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23.08.2024 20:07
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Вічна Шана Герою!!!
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23.08.2024 19:50 Відповісти
Як важко читати це( Дякую тобі Героє.
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23.08.2024 20:01 Відповісти
Царство Небесне!
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23.08.2024 20:07 Відповісти
Дякую...
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23.08.2024 20:23 Відповісти
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23.08.2024 20:31 Відповісти
Почему цензор про одних погибших пишет - а про других нет? Пишите уже того обо всех, иначе получается, что есть любимчики, про которых цензор пишет - и остальные, на которых цензору пофиг.

Про всех писать нереально, я это понимаю. Ну так тогда хоть огласите критерий. Например, "оглашаем только тех, кто с 2014 года".
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23.08.2024 20:58 Відповісти
Памятаємо Тебе
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23.08.2024 21:11 Відповісти
ТАК С 95 КВАРТАЛА МОЛОЖЕ !!! БЕРИТЕ ИХ !)
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23.08.2024 22:21 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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23.08.2024 22:24 Відповісти
 
 