Захищаючи Україну, загинув воїн Леонід Лавренчук. ФОТО
Захищаючи Україну загинув бучанець Леонід Лавренчук.
Про це повідомила Бучанська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
51-річний воїн боронив країну від російських окупантів в зоні АТО з 2014 року. Був учасником Революції Гідності. Після повномасштабного вторгнення — одним із перших добровільно пішов на фронт.
Леонід — один з тих, хто брав участь у боях за Курську область та служив у найгарячіших точках фронту. Його життя трагічно обірвалася 20 серпня 2024 року на Сумщині — від ворожого дрону.
Без люблячого батька залишився 6-місячний син Богдан.
Прощання з героєм відбудеться у неділю, 25 серпня, у Бучі. Об 11:00 — біля будинку по вулиці Нове Шосе, 5. Поховання — о 12:00 на Алеї Героїв.
Топ коментарі
+30 Roman Stambul
показати весь коментар23.08.2024 19:50
+24 Oleh Syvenkyy
показати весь коментар23.08.2024 20:01
+20 Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар23.08.2024 20:07
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Про всех писать нереально, я это понимаю. Ну так тогда хоть огласите критерий. Например, "оглашаем только тех, кто с 2014 года".