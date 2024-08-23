Захищаючи Україну, загинув воїн Леонід Лавренчук. ФОТО

Захищаючи Україну загинув бучанець Леонід Лавренчук.

Про це повідомила Бучанська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

51-річний воїн боронив країну від російських окупантів в зоні АТО з 2014 року. Був учасником Революції Гідності. Після повномасштабного вторгнення — одним із перших добровільно пішов на фронт.

Леонід — один з тих, хто брав участь у боях за Курську область та служив у найгарячіших точках фронту. Його життя трагічно обірвалася 20 серпня 2024 року на Сумщині — від ворожого дрону.

Без люблячого батька залишився 6-місячний син Богдан.

Прощання з героєм відбудеться у неділю, 25 серпня, у Бучі. Об 11:00 — біля будинку по вулиці Нове Шосе, 5. Поховання — о 12:00 на Алеї Героїв.

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