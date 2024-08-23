Защищая Украину, погиб воин Леонид Лавренчук. ФОТО

Защищая Украину, погиб бучанец Леонид Лавренчук.

Об этом сообщил Бучанский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

51-летний воин защищал страну от российских оккупантов в зоне АТО с 2014 года. Был участником Революции Достоинства. После полномасштабного вторжения - одним из первых добровольно ушел на фронт.

Леонид - один из тех, кто участвовал в боях за Курскую область и служил в самых горячих точках фронта. Его жизнь трагически оборвалась 20 августа 2024 года на Сумщине - от вражеского дрона.

Без любящего отца остался 6-месячный сын Богдан.

Прощание с героем состоится в воскресенье, 25 августа, в Буче. В 11:00 - возле дома по улице Новое Шоссе, 5. Погребение - в 12:00 на Аллее Героев.

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