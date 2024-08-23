Защищая Украину, погиб воин Леонид Лавренчук. ФОТО
Защищая Украину, погиб бучанец Леонид Лавренчук.
Об этом сообщил Бучанский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
51-летний воин защищал страну от российских оккупантов в зоне АТО с 2014 года. Был участником Революции Достоинства. После полномасштабного вторжения - одним из первых добровольно ушел на фронт.
Леонид - один из тех, кто участвовал в боях за Курскую область и служил в самых горячих точках фронта. Его жизнь трагически оборвалась 20 августа 2024 года на Сумщине - от вражеского дрона.
Без любящего отца остался 6-месячный сын Богдан.
Прощание с героем состоится в воскресенье, 25 августа, в Буче. В 11:00 - возле дома по улице Новое Шоссе, 5. Погребение - в 12:00 на Аллее Героев.
Топ комментарии
+30 Roman Stambul
показать весь комментарий23.08.2024 19:50
+24 Oleh Syvenkyy
показать весь комментарий23.08.2024 20:01
+20 Sashko Slastyon #543422
показать весь комментарий23.08.2024 20:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про всех писать нереально, я это понимаю. Ну так тогда хоть огласите критерий. Например, "оглашаем только тех, кто с 2014 года".