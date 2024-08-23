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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погиб воин Леонид Лавренчук. ФОТО

Защищая Украину, погиб бучанец Леонид Лавренчук.

Об этом сообщил Бучанский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Лавренчук Леонід

51-летний воин защищал страну от российских оккупантов в зоне АТО с 2014 года. Был участником Революции Достоинства. После полномасштабного вторжения - одним из первых добровольно ушел на фронт.

Леонид - один из тех, кто участвовал в боях за Курскую область и служил в самых горячих точках фронта. Его жизнь трагически оборвалась 20 августа 2024 года на Сумщине - от вражеского дрона.

Без любящего отца остался 6-месячный сын Богдан.

Прощание с героем состоится в воскресенье, 25 августа, в Буче. В 11:00 - возле дома по улице Новое Шоссе, 5. Погребение - в 12:00 на Аллее Героев.

Смотрите также: Боец "Сибирского батальона" Владислав Юрченко погиб во время десантной операции на Кинбурнской косе. ФОТО

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потери (4381)


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Топ комментарии
+30
Вічна Шана Герою!!!
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23.08.2024 19:50
+24
Як важко читати це( Дякую тобі Героє.
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23.08.2024 20:01
+20
Царство Небесне!
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23.08.2024 20:07
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Вічна Шана Герою!!!
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23.08.2024 19:50 Ответить
Як важко читати це( Дякую тобі Героє.
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23.08.2024 20:01 Ответить
Царство Небесне!
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23.08.2024 20:07 Ответить
Дякую...
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23.08.2024 20:23 Ответить
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23.08.2024 20:31 Ответить
Почему цензор про одних погибших пишет - а про других нет? Пишите уже того обо всех, иначе получается, что есть любимчики, про которых цензор пишет - и остальные, на которых цензору пофиг.

Про всех писать нереально, я это понимаю. Ну так тогда хоть огласите критерий. Например, "оглашаем только тех, кто с 2014 года".
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23.08.2024 20:58 Ответить
Памятаємо Тебе
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23.08.2024 21:11 Ответить
ТАК С 95 КВАРТАЛА МОЛОЖЕ !!! БЕРИТЕ ИХ !)
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23.08.2024 22:21 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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23.08.2024 22:24 Ответить
 
 