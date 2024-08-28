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На війні з російськими окупантами загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук. ФОТО

Захищаючи Україну, загинув колишній боксер збірної нашої країни Денис Ящук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Національного олімпійського комітету.

"Сумна звістка сколихнула олімпійську родину. На війні з російськими окупантами загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук. Денис Ящук виступав у напівпрофесійній боксерській команді "Українські отамани" та мав звання Майстра спорту міжнародного класу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконуючи бойове завдання, на фронті загинув артист столичного театру "Берегиня" Олександр Сердюк

Денис Ящук

Автор: 

бокс (169) НОК (87) військовослужбовці (4749) втрати (4398)


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Топ коментарі
+26
Світла пам'ять Герою.
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28.08.2024 09:44
+24
Найщиріші співчуття родині загиблого .
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28.08.2024 09:43
+21
Учора два актори,сьогодні спортсмен. Люди які вибрали Волю замість рабства. Вічна Пам'ять Герою. Ніхто не забутий, ніщо не забуте
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28.08.2024 09:44
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Найщиріші співчуття родині загиблого .
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28.08.2024 09:43 Відповісти
Світла пам'ять Герою.
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28.08.2024 09:44 Відповісти
Учора два актори,сьогодні спортсмен. Люди які вибрали Волю замість рабства. Вічна Пам'ять Герою. Ніхто не забутий, ніщо не забуте
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28.08.2024 09:44 Відповісти
Українці захищають Україну від рашистів!
Але жодного з привладних та їх ОТОЧЕННЯ за 30 років, так і з'явилося серед ЗАХИСНИКІВ на фронті! Тобто, сидіти в кімнатах в Урядовому кварталі та ЦОВВ, вони з радістю біжать, але не ЗАХИЩАТИ Україну!!
Як тільки завершаться бойові дії, ось тут вони і полізуть знову з «мудрими програмами та ригформами», щоб грошей собі заробити у «борні з корупцією!!
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28.08.2024 09:54 Відповісти
Неправда. Кошулинський був добровольцем ще 2014-ому. "Свободівців" багато воює, навіть Тягнибок і його син, який не так давно був поранений. Бувший депутат Барна, який виносив Яценюка, загинув. Та ж сама Тетяна Чорновол воює. Це те, що на слуху. Так, далеко не всі такі герої, на жаль.
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28.08.2024 10:17 Відповісти
Я навіть сина Тягнибока підтримувала в госпіталі. Повторюсь, Кремінна це зона дій Свободи. Дякую, що пишите правду,а не доя лайків високі слова
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28.08.2024 10:37 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.08.2024 10:01 Відповісти
Зате серед зрадників на окупованих територіях майже усі з партії zeмародерів
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28.08.2024 10:29 Відповісти
Це неправда. Здається мені що ви проплачений троль.
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28.08.2024 11:09 Відповісти
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28.08.2024 10:59 Відповісти
Щире співчуття рідним та близкім героя.

Спи спокійно солдат ти захистив нас від московських звірів
Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
Народ України буде ВІЧНО пам'ятати про твій подвиг
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28.08.2024 13:29 Відповісти
 
 