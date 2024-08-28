На війні з російськими окупантами загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук. ФОТО

Захищаючи Україну, загинув колишній боксер збірної нашої країни Денис Ящук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Національного олімпійського комітету.

"Сумна звістка сколихнула олімпійську родину. На війні з російськими окупантами загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук. Денис Ящук виступав у напівпрофесійній боксерській команді "Українські отамани" та мав звання Майстра спорту міжнародного класу", - йдеться у повідомленні.

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