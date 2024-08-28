На війні з російськими окупантами загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук. ФОТО
Захищаючи Україну, загинув колишній боксер збірної нашої країни Денис Ящук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Національного олімпійського комітету.
"Сумна звістка сколихнула олімпійську родину. На війні з російськими окупантами загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук. Денис Ящук виступав у напівпрофесійній боксерській команді "Українські отамани" та мав звання Майстра спорту міжнародного класу", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+26 G.I. Jane 777
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+24 Сергій Малецький
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+21 valentyna #410470
показати весь коментар28.08.2024 09:44
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Але жодного з привладних та їх ОТОЧЕННЯ за 30 років, так і з'явилося серед ЗАХИСНИКІВ на фронті! Тобто, сидіти в кімнатах в Урядовому кварталі та ЦОВВ, вони з радістю біжать, але не ЗАХИЩАТИ Україну!!
Як тільки завершаться бойові дії, ось тут вони і полізуть знову з «мудрими програмами та ригформами», щоб грошей собі заробити у «борні з корупцією!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Спи спокійно солдат ти захистив нас від московських звірів
Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
Народ України буде ВІЧНО пам'ятати про твій подвиг