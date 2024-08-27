Виконуючи бойове завдання, на фронті загинув артист столичного театру "Берегиня" Олександр Сердюк

Виконуючи бойове завдання, на фронті загинув артист-вокаліст Київського академічного театру Українського фольклору "Берегиня" Олександр Сердюк.

Трагічну звістку у соцмережі Facebook повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що до лав ЗСУ Олександр Сердюк долучився 29 квітня 2024 року. Воював в одній із найгарячіших точок.

Більше про загиблого Героя

Народився Олександр Сердюк 3 листопада 1982 року у селі Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області. Навчався у Гребінківській гімназії.

Обрав собі професію, пов’язану з культурою та мистецтвом, закінчивши у 2004 році Київський Національний Університет культури і мистецтва. Був солістом-вокалістом та співав на сцені Київського академічного театру Українського фольклору "Берегиня".

29 квітня 2024 року був мобілізований та вступив до лав Збройних Сил України.

Воював в одній із найгарячіших точок, де дістав поранення.

"У пам'яті всіх залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами", - пише у Facebook голова Гребінківської громади Віталій Колісніченко, звідки загиблий артист Олександр Сердюк був родом.

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