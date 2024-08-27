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Новини Війна
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Виконуючи бойове завдання, на фронті загинув артист столичного театру "Берегиня" Олександр Сердюк

Олександр Сердюк

Виконуючи бойове завдання, на фронті загинув артист-вокаліст Київського академічного театру Українського фольклору "Берегиня" Олександр Сердюк.

Трагічну звістку у соцмережі Facebook повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що до лав ЗСУ Олександр Сердюк долучився 29 квітня 2024 року. Воював в одній із найгарячіших точок.

Виконуючи бойове завдання, на фронті загинув артист столичного театру

Більше про загиблого Героя

Народився Олександр Сердюк 3 листопада 1982 року у селі Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області. Навчався у Гребінківській гімназії.

Обрав собі професію, пов’язану з культурою та мистецтвом, закінчивши у 2004 році Київський Національний Університет культури і мистецтва. Був солістом-вокалістом та співав на сцені Київського академічного театру Українського фольклору "Берегиня".

29 квітня 2024 року був мобілізований та вступив до лав Збройних Сил України.

Воював в одній із найгарячіших точок, де дістав поранення.

"У пам'яті всіх залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами", - пише у Facebook голова Гребінківської громади Віталій Колісніченко, звідки загиблий артист Олександр Сердюк був родом.

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Автор: 

військовослужбовці (4723) втрати (4388)


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когда уже бесполезного маньяка замочат... сколько талантливых людей уже погибло ...
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27.08.2024 19:19 Відповісти
Діло не у маньяку який доречі вже здох.корінь зла в людожерах які його обрали.
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27.08.2024 20:18 Відповісти
Честь
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27.08.2024 19:20 Відповісти
Щира вдячність справжньому воїну та герою на відміну від гєройскіх гєраічєскіх гєроєв з 95-го кварталу нагороджених за гєраічєскій гєраізм в глибокам тилу...
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27.08.2024 19:22 Відповісти
У "Квартала 95" потерь нет? На нуле мужики воюют! Кошевой и Пикаловым постоянно в боевых выходах за линию фронта. Языков ищут.
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27.08.2024 19:30 Відповісти
Світла Памʼять світлій та талановитій Людині !!
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27.08.2024 19:31 Відповісти
Спочивай з миром, Герою.
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27.08.2024 19:49 Відповісти
Посереднього класу митець народжується один на 10 000 населення. Це світова статистика.
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27.08.2024 20:35 Відповісти
Земляк, знову Земляк. Вічна Пам'ять Герою.
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27.08.2024 21:00 Відповісти
 
 