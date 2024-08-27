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Новости Война
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Выполняя боевую задачу, на фронте погиб артист столичного театра "Берегиня" Александр Сердюк

Олександр Сердюк

Выполняя боевое задание, на фронте погиб артист-вокалист Киевского академического театра Украинского фольклора "Берегиня" Александр Сердюк.

Трагическое известие в соцсети Facebook сообщило Министерство культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что в ряды ВСУ Александр Сердюк присоединился 29 апреля 2024 года. Воевал в одной из самых горячих точек.

Виконуючи бойове завдання, на фронті загинув артист столичного театру

Больше о погибшем Герое

Родился Александр Сердюк 3 ноября 1982 года в селе Большая Буримка Чернобаевского района Черкасской области. Учился в Гребенковской гимназии.

Выбрал себе профессию, связанную с культурой и искусством, закончив в 2004 году Киевский Национальный Университет культуры и искусства. Был солистом-вокалистом и пел на сцене Киевского академического театра Украинского фольклора "Берегиня".

29 апреля 2024 года был мобилизован и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Воевал в одной из самых горячих точек, где получил ранение.

"В памяти всех останется добрым, порядочным, талантливым, искренним и честным человеком, любящим и заботливым сыном, верным товарищем, который всегда спешил на помощь своим друзьям. Он любил семью, ценил дружбу и отношения с боевыми побратимами", - пишет в Facebook Виталий Колисниченко, председатель Гребенковской громады, откуда погибший артист Александр Сердюк был родом.

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военнослужащие (6115) потери (4374)


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когда уже бесполезного маньяка замочат... сколько талантливых людей уже погибло ...
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27.08.2024 19:19 Ответить
Діло не у маньяку який доречі вже здох.корінь зла в людожерах які його обрали.
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27.08.2024 20:18 Ответить
Честь
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27.08.2024 19:20 Ответить
Щира вдячність справжньому воїну та герою на відміну від гєройскіх гєраічєскіх гєроєв з 95-го кварталу нагороджених за гєраічєскій гєраізм в глибокам тилу...
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27.08.2024 19:22 Ответить
У "Квартала 95" потерь нет? На нуле мужики воюют! Кошевой и Пикаловым постоянно в боевых выходах за линию фронта. Языков ищут.
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27.08.2024 19:30 Ответить
Світла Памʼять світлій та талановитій Людині !!
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27.08.2024 19:31 Ответить
Спочивай з миром, Герою.
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27.08.2024 19:49 Ответить
Посереднього класу митець народжується один на 10 000 населення. Це світова статистика.
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27.08.2024 20:35 Ответить
Земляк, знову Земляк. Вічна Пам'ять Герою.
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27.08.2024 21:00 Ответить
 
 