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Росія вбила 147 українських вчених

147 українських вчених загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані були оприлюднені під час міжнародної конференції BioGeNext, яка відбувається зараз в Києві.

Йдеться не тільки про тих науковців та аспірантів, які пішли на фронт, а й про тих, хто загинув в тилу чи на окупованих територіях.

загиблі під час війні науковці

Серед українців, які віддали життя в боях за Батьківщину, - двоє двоє співробітників Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ. У перші дні війни, 1 березня, під Києвом загинув головний інженер ІМБГ Максим Павленко, який вступив до ТРО. 21 липня 2022 року на Донбасі загинув молодий вчений, провідний інженер відділу біомедичної хімії Василь Вдовін, який воював у складі 72-ої окремої механізованої бригади.

Біжана Шаропова, біофізика та популяризатора науки, вченого Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ, який воював у лавах добробатів ще в 2014-2015 рр., і знов пішов на фронт у 2022-му, посмертно нагороджено званням Героя України. Біжан загинув у боях на Харківщині, з квітня 2022 року вважався зниклим безвісти, рідні та колеги до останнього сподівалися на диво, але у січні 2023 року завдяки низці експертиз було підтверджено загибель воїна.

8 березня 2022 року загинула кандидатка технічних наук Юлія Ващенко - окупанти розстріляли її з чоловіком в автомобілі неподалік Броварів.

У Маріуполі в березні 2022 року померла на місці від осколкових поранень Наталія Лоскутова, доцентка кафедри німецької та французької філології в Маріупольському державному університеті. Лоскутова, кандидатка філологічних наук, яка досліджувала українську і французьку термінологію, загинула, коли стояла в черзі за продуктами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті загинув історик та аспірант УКУ Микола Гаєвой. ФОТО

Під час ракетної атаки на столицю на початку 2024 року загинула докторка біологічних наук, донедавна - професорка кафедри екології в Києво-Могилянській академії Людмила Шевцова.

Мартиролог загиблих науковців складає група активістів, яка започаткувала проєкт "Українські вчені на війні. UA Scientists at War". Один з учасників проєкту Олексій Болдирєв, завідувач кафедри біотехнології Київського авіаційного інституту, науковий редактор порталу "Моя наука", каже, що збирати дані про загиблих допомагають науковці та просто люди в соцмережах.

"Насамперед ми ставимо собі задачу оцінити втрати кількісно, співставити з втратами української науки внаслідок війн та репресій у ХХ столітті", - розповідає Болдирєв.

Довідка. Поки друкували постер, кількість загиблих зросла зі 142 до 147.

Читайте також: Захищаючи Україну, загинув історик та археолог зі Львова Юрій Ревера. ФОТО 

Проєкт "Українські вчені на війні"

Зазначимо, що українська науковиця та журналістка Христина Семерин є авторкою проєкту "Українські вчені на війні. UA Scientists at War" та веде список загиблих учених спільно з науковцем Олексієм Болдирєвим і командою науково-популярного порталу "Моя наука".

Проєкт охоплює список загиблих вчених із 2014 року і серію художніх репортажів та есеїв про кожного науковця зі списку. 

Також Болдирєв розробляє базу даних про втрати вчених на війні.

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Топ коментарі
+9
Ківу,наприклад..
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19.09.2024 17:40
+3
Просто нагадаю, що їхня новітня розробка Х-69 знищила нашу Трипільску ТЕС. Ракету створено у розташованому в Дубні Московської області проєктно-конструкторському бюро "МКБ "Радуга", яке після повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебуває під санкціями більшості західних країн. Вперше Х-69 продемонстрували публічно в серпні 2022 року, тому її називають однією з найновіших російських розробок

У FPV-дронах та системах РЕБ вони вже зрівнялися з нами. А в дечому навіть випереджають:

російські війська вперше за весь час війни нанесли ураження одному із наших підрозділів FPV-дронами, які були доставлені в оперативну зону багаторазовим БпЛА-маткою, на відстані 40 км від лінії фронту.

Відео

https://streamable.com/utbyai

БпЛА-матка вів візуальну розвідку і направив FPV в атаку. Він також функціонував як ретранслятор управління і відео. Військові наголошують, що близькість матки-ретранслятора до FPV знижує ефективність окопного РЕБ до нуля.

Можна ще згадати БПЛА "Ланцет", проти якого ми так і не навилися боротися. Теж їхня власна розробка.

Ну і про КАБи з кинжалами теж не забуваємо. Перші це модернізація старої радянської авіабомби, але за допомогою цієї вундервафлі вони з легкістю вскривають наші лінії оборони. І протиставити цьому ми нічого не можемо.

Про Міг-31К - носія кинжалів, через зліт якого життя в Україні завмирає, я вже мовчу. Також не буду згадувати про те, скільки всього було знищено за допомогою цієї новітньої російської розробки.

Все це розробляється не піонерами у літніх таборах, а вченими та інженерами.
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19.09.2024 18:30
+2
Відноситесь. Нормально. Навіть, правильно. А яка галузь?
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19.09.2024 17:44
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А скількох кацапських вбили ми?
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19.09.2024 17:36 Відповісти
Ківу,наприклад..
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19.09.2024 17:40 Відповісти
Все ученые из кацапии удрали. Остались только рашисты. Да и наши цели от кацапов отличаются. Стоп, а Вы предлагаете целенаправленно охотится на кацапских ученых? И на гражданское население вместе с ними? Тогда чем мы от рашистов будем отличаться?
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19.09.2024 17:48 Відповісти
А хто ж зараз працює на їхній оборонний комплекс? Розробляє нові типи озброєнь? Піонери у літніх таборах?

А щодо "цілеспрямовано полювати"... Якщо воно сидить у якомусь закритому НДІ та розробляє нові ракети чи бомби, які нам на голови завтра полетять, то чому б і ні?
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19.09.2024 17:57 Відповісти
Да, разрабатывают. У КНДР снаряды клянчат, у Ирана Шахеды, Т-60 в эксплуатацию вводят. Это все благодаря рабссейсским ученым, конечно? Может робота Федора вспомните? Это тоже выдающиеся ученые создали.
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19.09.2024 18:02 Відповісти
Просто нагадаю, що їхня новітня розробка Х-69 знищила нашу Трипільску ТЕС. Ракету створено у розташованому в Дубні Московської області проєктно-конструкторському бюро "МКБ "Радуга", яке після повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебуває під санкціями більшості західних країн. Вперше Х-69 продемонстрували публічно в серпні 2022 року, тому її називають однією з найновіших російських розробок

У FPV-дронах та системах РЕБ вони вже зрівнялися з нами. А в дечому навіть випереджають:

російські війська вперше за весь час війни нанесли ураження одному із наших підрозділів FPV-дронами, які були доставлені в оперативну зону багаторазовим БпЛА-маткою, на відстані 40 км від лінії фронту.

Відео

https://streamable.com/utbyai

БпЛА-матка вів візуальну розвідку і направив FPV в атаку. Він також функціонував як ретранслятор управління і відео. Військові наголошують, що близькість матки-ретранслятора до FPV знижує ефективність окопного РЕБ до нуля.

Можна ще згадати БПЛА "Ланцет", проти якого ми так і не навилися боротися. Теж їхня власна розробка.

Ну і про КАБи з кинжалами теж не забуваємо. Перші це модернізація старої радянської авіабомби, але за допомогою цієї вундервафлі вони з легкістю вскривають наші лінії оборони. І протиставити цьому ми нічого не можемо.

Про Міг-31К - носія кинжалів, через зліт якого життя в Україні завмирає, я вже мовчу. Також не буду згадувати про те, скільки всього було знищено за допомогою цієї новітньої російської розробки.

Все це розробляється не піонерами у літніх таборах, а вченими та інженерами.
показати весь коментар
19.09.2024 18:30 Відповісти
https://nv.ua/world/countries/h-69-harakteristiki-i-foto-s-kakih-samoletov-zapuskayut-chem-opasny-eti-krylatye-rakety-50429971.html#:~:text=Этот%20крылатый%20снаряд%20впервые%20появился,предыдущую%20советскую%20ракету%20Х-59МК.
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19.09.2024 19:02 Відповісти
І? Навіть щоб щось вдосконалити потрібні вчені, інженери, конструктори. Вони в них є.
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19.09.2024 19:29 Відповісти
А я відношусь до вчених, якщо маю кандидатський ступінь, але два роки до війни кинув штани просиджувати у могили української науки і пішов заробляти на завод?
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19.09.2024 17:41 Відповісти
Відноситесь. Нормально. Навіть, правильно. А яка галузь?
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19.09.2024 17:44 Відповісти
ви ідіот, що пишете -правильно?
Або з нього такий кандидат, як з лайна куля
Або ви шукаєте, чи у вас всі вдома.
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19.09.2024 19:31 Відповісти
Можливо я ідіот, з Вашої точки зору. Я 24.02.22 після обіду стояв з власною зброєю біля мерії. Вночі отримав перших пахомів до свого особистого кладовища. Зараз воно вже велике.
А Ви?
Марта?
Що не так?
Пані Марта, усі повернуться до цивільного життя, до наукової діяльності. Але, не сьогодні. Так треба.
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19.09.2024 20:34 Відповісти
Що я останній? Тоді мене негайно демобілізовувати для відновлення популяції!!!!!! ))
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19.09.2024 20:33 Відповісти
ви дисертацію на тему звеселяючого газу захищали,
помітно.
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19.09.2024 20:48 Відповісти
Морфологічні та функціональні властивості клітин мегакаріоцитарної ланки гемопоезу при захворюваннях крові.
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19.09.2024 20:56 Відповісти
Дай, вгадаю. Медик на стабпункті.
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19.09.2024 21:07 Відповісти
Якщо так, то братик.
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19.09.2024 21:08 Відповісти
Раніше рахувався на медеваці, а тепер начальник медпункту бата.
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19.09.2024 21:12 Відповісти
Свій.. Настільки свій, що й не можеш бути більш близьким.
Мій позивний Ексель.
49-й ОШБ "Карпатська Січ!"
=========
Братику, лише не повторюй помилок мого колишнього медика.
Люди повинні тебе любити. Не пройобуй їх форм 100. Твій діловод повинен ночами не спати, фігачити рапорти на відпустки за станом. Службові розслідування по пораненням.
Роботи неймовірно. Знаю.
Тримайся.
Єдине - роби так, щоб люди до тебе самі йшли. І тоді будеш кращим.
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19.09.2024 21:21 Відповісти
Євген, друже, я впевнений, ти виживеш. Колись ми переможемо. Ти повернешся до мирного життя.
Само собою, будеш далі лікарем. Коли весь батальйон за тебе відзивається тепло - ти апріорі вже маєш бренд імені себе улюбленого.
І навпаки. В мене був медик з позивним Дзига. Освіта - фармацевт. З-за нього три небесних побратими та мої ноги, яких більше нема.
========
далі може бути лише голосно )))
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19.09.2024 21:33 Відповісти
ненавиджу соплі.
які розмазують тут , як в дитсадку
і виходять тут жалітись про свої ноги
Це не чоловіки
А соплячки.
Люди борються. і без рук, і без ніг
І в неті всім про це не свистять.
"Мої ноги, більше нема"

Тьфу, баба. Гірше.
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19.09.2024 22:16 Відповісти
Божечки, Марта, а де Ви були? Де воювали?
Скажете де - тоді поспілкуємося.
Розкажу, де, коли та як.
І те, знову повертаюся - теж розкажу.
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19.09.2024 22:24 Відповісти
Звідки в людини з"явився негативний резус крові? мали б знати, а не знаєте.
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19.09.2024 22:10 Відповісти
Беззмістовна комбінація внаслідок генетичної мутації антигену D. Якщо під "резус-негативною" розумієте загальноприйняте значення.
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19.09.2024 22:27 Відповісти
Гену, що кодує антиген D, якщо вже до слів чіпляєтесь.
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19.09.2024 22:30 Відповісти
Аглютиноген - це термін, що стосується лише системи AB0. Зранку щось пошукайте з імуногематології, бо я не готовий лекцію читати.
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19.09.2024 23:03 Відповісти
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
14.01.28 - клінічна фармакологія
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19.09.2024 20:58 Відповісти
На заводах теж купа вчених працює. Є у Львові ПрАТ НВО "Термоприлад імені В. Лаха" - Виготовлення і розробка засобів вимірювання, контролю, регулювання, сигналізації температури та їх методологічного і метрологічного забезпечення в температурному діапазоні від - 271°С до +2500°С.
То там вчених більше, ніж у деяких університетах.
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19.09.2024 18:17 Відповісти
за якого кабана вам дали кандидата, ви ж так безграмотно пишете?
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19.09.2024 19:29 Відповісти
Безкоштовно, шляхом епічного подолання, через це мене три роки до апробації і півроку до захисту не допускали.
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19.09.2024 20:09 Відповісти
Цікаво, як вони рахували? Серед моїх бойових побратимів вистачає кандидатів наук. А скільки загинуло..
Цікаво, а доктор юридичних наук з міжнародного права - це науковець з їх точки зору?
Тепер до нього на Лук'янівське на Алею Слави. Буваю там. Не заросте.
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19.09.2024 17:43 Відповісти
Ті, хто на момент смерті працювали в наукових установах або були з них мобілізовані.
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19.09.2024 20:19 Відповісти
а праффєсарів?
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19.09.2024 17:49 Відповісти
яка **** влада надсилає вчених на війну?
Та, що здійснює геноцид українців. точно, як сталін
розстрілює українських вчених.
Та навіть у роки другої світової
вчених на війну не брали
Мій дідусь не воював саме з цієї причини,
Його зберегли.
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19.09.2024 19:28 Відповісти
"Забєйтє", українська наука давно померла від недоїдання.
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19.09.2024 20:22 Відповісти
 
 