Росія вбила 147 українських вчених
147 українських вчених загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані були оприлюднені під час міжнародної конференції BioGeNext, яка відбувається зараз в Києві.
Йдеться не тільки про тих науковців та аспірантів, які пішли на фронт, а й про тих, хто загинув в тилу чи на окупованих територіях.
Серед українців, які віддали життя в боях за Батьківщину, - двоє двоє співробітників Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ. У перші дні війни, 1 березня, під Києвом загинув головний інженер ІМБГ Максим Павленко, який вступив до ТРО. 21 липня 2022 року на Донбасі загинув молодий вчений, провідний інженер відділу біомедичної хімії Василь Вдовін, який воював у складі 72-ої окремої механізованої бригади.
Біжана Шаропова, біофізика та популяризатора науки, вченого Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ, який воював у лавах добробатів ще в 2014-2015 рр., і знов пішов на фронт у 2022-му, посмертно нагороджено званням Героя України. Біжан загинув у боях на Харківщині, з квітня 2022 року вважався зниклим безвісти, рідні та колеги до останнього сподівалися на диво, але у січні 2023 року завдяки низці експертиз було підтверджено загибель воїна.
8 березня 2022 року загинула кандидатка технічних наук Юлія Ващенко - окупанти розстріляли її з чоловіком в автомобілі неподалік Броварів.
У Маріуполі в березні 2022 року померла на місці від осколкових поранень Наталія Лоскутова, доцентка кафедри німецької та французької філології в Маріупольському державному університеті. Лоскутова, кандидатка філологічних наук, яка досліджувала українську і французьку термінологію, загинула, коли стояла в черзі за продуктами.
Під час ракетної атаки на столицю на початку 2024 року загинула докторка біологічних наук, донедавна - професорка кафедри екології в Києво-Могилянській академії Людмила Шевцова.
Мартиролог загиблих науковців складає група активістів, яка започаткувала проєкт "Українські вчені на війні. UA Scientists at War". Один з учасників проєкту Олексій Болдирєв, завідувач кафедри біотехнології Київського авіаційного інституту, науковий редактор порталу "Моя наука", каже, що збирати дані про загиблих допомагають науковці та просто люди в соцмережах.
"Насамперед ми ставимо собі задачу оцінити втрати кількісно, співставити з втратами української науки внаслідок війн та репресій у ХХ столітті", - розповідає Болдирєв.
Довідка. Поки друкували постер, кількість загиблих зросла зі 142 до 147.
Проєкт "Українські вчені на війні"
Зазначимо, що українська науковиця та журналістка Христина Семерин є авторкою проєкту "Українські вчені на війні. UA Scientists at War" та веде список загиблих учених спільно з науковцем Олексієм Болдирєвим і командою науково-популярного порталу "Моя наука".
Проєкт охоплює список загиблих вчених із 2014 року і серію художніх репортажів та есеїв про кожного науковця зі списку.
Також Болдирєв розробляє базу даних про втрати вчених на війні.
Будь ласка, зачекайте...
А щодо "цілеспрямовано полювати"... Якщо воно сидить у якомусь закритому НДІ та розробляє нові ракети чи бомби, які нам на голови завтра полетять, то чому б і ні?
У FPV-дронах та системах РЕБ вони вже зрівнялися з нами. А в дечому навіть випереджають:
російські війська вперше за весь час війни нанесли ураження одному із наших підрозділів FPV-дронами, які були доставлені в оперативну зону багаторазовим БпЛА-маткою, на відстані 40 км від лінії фронту.
Відео
https://streamable.com/utbyai
БпЛА-матка вів візуальну розвідку і направив FPV в атаку. Він також функціонував як ретранслятор управління і відео. Військові наголошують, що близькість матки-ретранслятора до FPV знижує ефективність окопного РЕБ до нуля.
Можна ще згадати БПЛА "Ланцет", проти якого ми так і не навилися боротися. Теж їхня власна розробка.
Ну і про КАБи з кинжалами теж не забуваємо. Перші це модернізація старої радянської авіабомби, але за допомогою цієї вундервафлі вони з легкістю вскривають наші лінії оборони. І протиставити цьому ми нічого не можемо.
Про Міг-31К - носія кинжалів, через зліт якого життя в Україні завмирає, я вже мовчу. Також не буду згадувати про те, скільки всього було знищено за допомогою цієї новітньої російської розробки.
Все це розробляється не піонерами у літніх таборах, а вченими та інженерами.
Або з нього такий кандидат, як з лайна куля
Або ви шукаєте, чи у вас всі вдома.
А Ви?
Марта?
Що не так?
Пані Марта, усі повернуться до цивільного життя, до наукової діяльності. Але, не сьогодні. Так треба.
помітно.
Мій позивний Ексель.
49-й ОШБ "Карпатська Січ!"
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Братику, лише не повторюй помилок мого колишнього медика.
Люди повинні тебе любити. Не пройобуй їх форм 100. Твій діловод повинен ночами не спати, фігачити рапорти на відпустки за станом. Службові розслідування по пораненням.
Роботи неймовірно. Знаю.
Тримайся.
Єдине - роби так, щоб люди до тебе самі йшли. І тоді будеш кращим.
Само собою, будеш далі лікарем. Коли весь батальйон за тебе відзивається тепло - ти апріорі вже маєш бренд імені себе улюбленого.
І навпаки. В мене був медик з позивним Дзига. Освіта - фармацевт. З-за нього три небесних побратими та мої ноги, яких більше нема.
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далі може бути лише голосно )))
які розмазують тут , як в дитсадку
і виходять тут жалітись про свої ноги
Це не чоловіки
А соплячки.
Люди борються. і без рук, і без ніг
І в неті всім про це не свистять.
"Мої ноги, більше нема"
Тьфу, баба. Гірше.
Скажете де - тоді поспілкуємося.
Розкажу, де, коли та як.
І те, знову повертаюся - теж розкажу.
14.01.28 - клінічна фармакологія
То там вчених більше, ніж у деяких університетах.
Цікаво, а доктор юридичних наук з міжнародного права - це науковець з їх точки зору?
Тепер до нього на Лук'янівське на Алею Слави. Буваю там. Не заросте.
Та, що здійснює геноцид українців. точно, як сталін
розстрілює українських вчених.
Та навіть у роки другої світової
вчених на війну не брали
Мій дідусь не воював саме з цієї причини,
Його зберегли.