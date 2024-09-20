У боях за Україну загинув телеоператор Ігор Захаров, який вважався зниклим безвісти. ФОТО
На війні загинув військовий, оператор Ігор Захаров який вважався зниклим безвісти. Раніше він працював на телеканалах "Україна" та "1+1".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інституту масової інформації повідомила колега Ігоря кореспондентка Наталя Малярчук.
Ігор Захаров служив у Національній гвардії на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Рік тому на фронті військовий зник і аж дотепер його доля залишалася невідомою. Днями виявили останки, і експертиза підтвердила, що це – Ігор.
"Це – людина-посмішка. Я за п'ять років роботи з ним ніколи не бачила його в пригніченому стані. У нього були проблеми, як у всіх людей, але він дуже по-філософськи ставився до життя. Поряд із ним не було безвихідних ситуацій", – розповіла Малярчук.
За даними Інституту масової інформації, Ігор Захаров став 88-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.
Вона додала, що у Ігоря Захарова залишилися дружина і донька. Попрощались із захисником у четвер, 19 вересня.
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