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У боях за Україну загинув телеоператор Ігор Захаров, який вважався зниклим безвісти. ФОТО

На війні загинув військовий, оператор Ігор Захаров який вважався зниклим безвісти. Раніше він працював на телеканалах "Україна" та "1+1".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інституту масової інформації повідомила колега Ігоря кореспондентка Наталя Малярчук.

Ігор Захаров служив у Національній гвардії на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Рік тому на фронті військовий зник і аж дотепер його доля залишалася невідомою. Днями виявили останки, і експертиза підтвердила, що це – Ігор.

"Це – людина-посмішка. Я за п'ять років роботи з ним ніколи не бачила його в пригніченому стані. У нього були проблеми, як у всіх людей, але він дуже по-філософськи ставився до життя. Поряд із ним не було безвихідних ситуацій", – розповіла Малярчук.

За даними Інституту масової інформації, Ігор Захаров став 88-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.

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Загинув Ігор Захаров
Загинув Ігор Захаров

Вона додала, що у Ігоря Захарова залишилися дружина і донька. Попрощались із захисником у четвер, 19 вересня.

Автор: 

журналістика (1766) Національна гвардія (1540) втрати (4412)


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Топ коментарі
+25
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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20.09.2024 08:29
+20
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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20.09.2024 08:41
+10
Яка печаль, яка ж біда. А я ще вчора чомусь про Левіна Макса, фотографа, згадувала, вбитого рашкованами у перші дні війни.
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20.09.2024 08:30
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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20.09.2024 08:29 Відповісти
Яка печаль, яка ж біда. А я ще вчора чомусь про Левіна Макса, фотографа, згадувала, вбитого рашкованами у перші дні війни.
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20.09.2024 08:30 Відповісти
Коли ткачі пишуть з Польщі про щось,так хочеться запитати-чому цей хлопець на війні,а журналісти в Польщі з дронами. Чому на сцені пропагандують Україну, коли її захищати потрібно. Вічна Пам'ять Герою, таких не забувають,імена їх будуть в вулицях,школах,будинках.
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20.09.2024 08:30 Відповісти
Ткач і в Україні працює , всяку зелену шелупень ,яка марадьорить проявляє , так що не потрібно ,що попало писати.
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20.09.2024 15:53 Відповісти
І толку з його "праці"
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20.09.2024 20:15 Відповісти
А толку з твого коментаря з Америки?
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21.09.2024 15:03 Відповісти
кому не дають спокою журналісти-розслідувачі? їх у нас зовсім мало, на жаль, але й ті декілька журналістів дуже "хвилюють" українських хапуг і пристосуванців
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20.09.2024 17:09 Відповісти
Особливо коли усілякі Валентини пишуть коменти з Німеччини
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21.09.2024 15:04 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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20.09.2024 08:41 Відповісти
Упокій душу його в мирі ,Боже, і створи вічну пам'ять в серцях живих,як і вчини свій справедливий суд ,над російськими нелюдами,та вбивцями
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20.09.2024 09:51 Відповісти
Щирі співчуття родині Героя Украіни 😪😪😪
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20.09.2024 11:43 Відповісти
Сонечко(((.. Як же ж боляче. Спочивай з миром, Герой! Вклоняюсь . Сльози.
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20.09.2024 15:20 Відповісти
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21.09.2024 13:22 Відповісти
 
 