Війська РФ обстріляли промзону у Краматорську

Удар по Краматорську

Краматорськ Донецької області вчергове зазнав ворожого обстрілу.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під удар потрапила промзона.

"Попередньо, обійшлося без постраждалих. Продовжуємо зʼясовувати наслідки", - додав Гончаренко.

Також читайте: Поранений у Краматорську понад місяць тому оператор Любиш-Кірдей опритомнів та заговорив

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 6 жовтня унаслідок російського обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Краматорську.

Автор: 

Краматорськ (755) обстріл (30425)
