Війська РФ обстріляли промзону у Краматорську
Краматорськ Донецької області вчергове зазнав ворожого обстрілу.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під удар потрапила промзона.
"Попередньо, обійшлося без постраждалих. Продовжуємо зʼясовувати наслідки", - додав Гончаренко.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 6 жовтня унаслідок російського обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Краматорську.
