УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10589 відвідувачів онлайн
Новини
1 478 0

Війська РФ ударили по Краматорську: під вогнем промзона

Удар по Краматорську

Вдень 13 жовтня 2024 року війська РФ завдали удару по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Промислова зона. Обійшлося без постраждалих. Продовжуємо фіксувати наслідки удару", - зазначив він.

Більше інформації щодо обстрілу Краматорська на цю хвилину не відомо. 

Також читайте: Війська РФ обстріляли промзону у Краматорську

Як повідомлялося, що унаслідок російського обстрілу днями було пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Краматорську.

Автор: 

Краматорськ (672) обстріл (28973)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 