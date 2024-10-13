Війська РФ ударили по Краматорську: під вогнем промзона
Вдень 13 жовтня 2024 року війська РФ завдали удару по Краматорську Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Промислова зона. Обійшлося без постраждалих. Продовжуємо фіксувати наслідки удару", - зазначив він.
Більше інформації щодо обстрілу Краматорська на цю хвилину не відомо.
Як повідомлялося, що унаслідок російського обстрілу днями було пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Краматорську.
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