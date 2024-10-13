Війська РФ ударили по Краматорську: під вогнем промзона

Вдень 13 жовтня 2024 року війська РФ завдали удару по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Промислова зона. Обійшлося без постраждалих. Продовжуємо фіксувати наслідки удару", - зазначив він.

Більше інформації щодо обстрілу Краматорська на цю хвилину не відомо.

Також читайте: Війська РФ обстріляли промзону у Краматорську

Як повідомлялося, що унаслідок російського обстрілу днями було пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Краматорську.