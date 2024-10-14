Оккупанты обстреляли Покровск: ранены мужчины, повреждены объекты критической инфраструктуры

За минувшие сутки, 13 октября 2024 года, войска РФ неоднократно обстреливали Покровск Донецкой области. Оккупанты попали в частную застройку нескольких районов Покровска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Покровской ГВА.

Как отмечается, 13 октября в 08:50 произошел вражеский обстрел центральной части города, в результате которого повреждены 3 частных домохозяйств.

Около 11:20 под ударом оказалась южная часть города. В результате обстрела пострадал мужчина 1955 года рождения, который с осколочным проникающим ранением грудной клетки был госпитализирован в больницу.

"В результате обстрела также повреждены объекты критической инфраструктуры: котельная и газопровод. Без газоснабжения остается 165 абонентов", - отмечают в городской администрации.

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Кроме того, без электроснабжения в результате обстрела остались абоненты с. Роза и жители южной и центральной частей Покровска. Восстановительные работы запланированы на текущие сутки.

"С каждым днем разрушенных домов становится все больше. Ранения получают местные жители. Враг бьет по объектам критической инфраструктуры, лишая покровчан условий для жизни", - отметили в ГВА и призвали жителей срочно эвакуироваться.

Ранее также сообщалось, что в Покровской громаде отопительный сезон может не начаться из-за обстрелов.