Окупанти обстріляли Покровськ: поранено чоловіка, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури

Минулої доби, 13 жовтня 2024 року, війська РФ неодноразово обстрілювали Покровськ Донецької області. Окупанти поцілили у приватну забудову декількох районів Покровська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської МВА.

Як зазначається, 13 жовтня о 08:50 стався ворожий обстріл центральної частини міста, внаслідок якого пошкоджено 3 приватних домогосподарств.

Близько 11:20 під ударом опинилась південна частина міста. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 1955 року народження, якого з уламковим проникаючим пораненням грудної клітини було госпіталізовано до лікарні.

"В результаті обстрілу також пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури: котельню та газогін. Без газопостачання залишається 165 абонентів", - наголошують у міській адміністрації.

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Крім того, без електропостачання внаслідок обстрілу залишилися абоненти с. Троянда та мешканці південної та центральної частин Покровська. Відновлювальні роботи заплановані на поточну добу.

"З кожним днем зруйнованих будинків стає все більше. Поранення дістають місцеві жителі. Ворог гатить по об'єктах критичної інфраструктури, лишаючи покровчан умов для життя", - зазначили в МВА та закликали мешканців терміново евакуюватися.

Раніше також повідомлялося, що у Покровській громаді опалювальний сезон може не розпочатися через обстріли.