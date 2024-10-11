У Покровській громаді опалювальний сезон може не розпочатися через обстріли, - МВА
Російські загарбники щодня обстрілюють Покровську громаду Донецької області. Через це опалювальний сезон у громаді опинився під загрозою.
Про це йдеться у заяві очільника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, повідомляє Цензор.НЕТ.
Посадовець розповів, що минулої доби ворог застосував КАБи та артилерію, пошкодивши соціальні об’єкти та житлові будинки.
"Війська РФ виживають з міста людей, гатять по житловому сектору та об'єктах критичної інфраструктури, щоб Покровська громада була без опалення, без води та електропостачання. А попереду зима. Через відсутність газу, води та електрики під загрозою опалювальний сезон і скоріш за все, його не буде",- сказав Добряк.
Зазначається, що через постійні обстріли у Покровську вже зруйновано 80% критичної інфраструктури. Попри те, що центральне водопостачання відсутнє, питна вода є. Її територією громади розвозять працівники КП "Покровськводоканал", є точки роздачі води, які "працюватимуть до тих пір, поки цього дозволятиме безпекова ситуація".
Очільник МВА також розповів, що станом на 11 жовтня в Покровську залишається трохи більш як 12 000 місцевих жителів, зокрема, 70 дітей.
За його словами, всі родини, в яких виховуються неповнолітні, дали згоду на евакуацію і вже збираються до більш безпечних регіонів.
Водночас Добряк наголосив, що евакуація сповільнилась. Раніше в день виїжджало по 1 000 осіб, зараз – до 300.
Наостанок посадовець закликав мешканців громади евакуюватися до більш безпечних місць.
"Я розумію, що дехто прийняв рішення залишиться, але ж треба розуміти, що неможливо жити в нелюдських умовах: без опалення, світла, води. Взимку це неможливо. Ворог наближається, б’є артилерією по житлових будинках. Це дуже небезпечно. І може настати такий момент, що буде просто нікому розбирати завали", - додав керівник МВА.
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Про це на своїй Facebook-сторінці https://www.facebook.com/Svetlyi/posts/pfbid02tFh75oLbyGQRykn26GNECubfYkEkfQSHJbVi6hX1kJa5FJ21z91YZLpZyQy6JdGvl написав представник української комендатури в Курській області РФ Олексій Дмитрашківський.
"А тим часом холода не за горами. Українська армія робить все можливе, щоб бодай трохи відновити критичну інфраструктуру - воду, електрику, газ. Адже ми, на відміну від росіян, дотримуємось Женевської конвенції".
"Але зима напевно буде складною. Вже зараз ми думаємо, де взяти буржуйки та паливо, щоб вистачило на всіх. Це буде не просто, але я певен - ми впораємось!", - підсумовує представник української комендатури на Курщині.
Впевнений, що людині, яка розробила план як перемогти ядерну державу, придумати вихід з такої ситуації не складно.
Чи вазеленський буде як Марія-Антуанета: немає хліба то їжте тістечка!