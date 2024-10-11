У Покровській громаді опалювальний сезон може не розпочатися через обстріли, - МВА

Російські загарбники щодня обстрілюють Покровську громаду Донецької області. Через це опалювальний сезон у громаді опинився під загрозою.

Про це йдеться у заяві очільника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що минулої доби ворог застосував КАБи та артилерію, пошкодивши соціальні об’єкти та житлові будинки.

"Війська РФ виживають з міста людей, гатять по житловому сектору та об'єктах критичної інфраструктури, щоб Покровська громада була без опалення, без води та електропостачання. А попереду зима. Через відсутність газу, води та електрики під загрозою опалювальний сезон і скоріш за все, його не буде",- сказав Добряк.

Зазначається, що через постійні обстріли у Покровську вже зруйновано 80% критичної інфраструктури. Попри те, що центральне водопостачання відсутнє, питна вода є. Її територією громади розвозять працівники КП "Покровськводоканал", є точки роздачі води, які "працюватимуть до тих пір, поки цього дозволятиме безпекова ситуація".

Очільник МВА також розповів, що станом на 11 жовтня в Покровську залишається трохи більш як 12 000 місцевих жителів, зокрема, 70 дітей.

За його словами, всі родини, в яких виховуються неповнолітні, дали згоду на евакуацію і вже збираються до більш безпечних регіонів.

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Водночас Добряк наголосив, що евакуація сповільнилась. Раніше в день виїжджало по 1 000 осіб, зараз – до 300.

Наостанок посадовець закликав мешканців громади евакуюватися до більш безпечних місць.

"Я розумію, що дехто прийняв рішення залишиться, але ж треба розуміти, що неможливо жити в нелюдських умовах: без опалення, світла, води. Взимку це неможливо. Ворог наближається, б’є артилерією по житлових будинках. Це дуже небезпечно. І може настати такий момент, що буде просто нікому розбирати завали", - додав керівник МВА.

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