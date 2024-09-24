Ворожі обстріли Покровська стають сильнішими, росіяни б’ють по будинках та критичній інфраструктурі

Протягом 23 вересня російські загарбники не припиняли обстрілів Покровська та району, поранень зазнали 2 цивільні особи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

Зранку 23 вересня, близько 11 ранку, під обстріл потрапило селище Шевченко, в результаті чого один з приватних будинків був частково зруйнований. Зусиллями рятувальників з-під завалів будівельних конструкцій було врятовано жінку 1960 р.н.

Вчора під ворожі обстріли потрапив і житловий сектор Покровська, в наслідок яких значних пошкоджень зазнали приватні домогосподарства та господарчі споруди. Вогнем знищено 10 гаражів на площі 800 кв. м.

З травмою грудної клітки, а також обох верхніх кінцівок до Добропільської міської лікарні було доставлено покровчанина 1981 р.н.

Минулої доби знову потрапило під обстріл й містоутворювальне підприємство, в результаті якого одна людина загинула та ще одна була поранена.

Нагадаємо, внаслідок масованих російських обстрілів у Покровську значно пошкоджені енергетичні об'єкти, у північну частину міста повернути світло неможливо.

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