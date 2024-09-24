Ворожі обстріли Покровська стають сильнішими, росіяни б’ють по будинках та критичній інфраструктурі
Протягом 23 вересня російські загарбники не припиняли обстрілів Покровська та району, поранень зазнали 2 цивільні особи
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.
Зранку 23 вересня, близько 11 ранку, під обстріл потрапило селище Шевченко, в результаті чого один з приватних будинків був частково зруйнований. Зусиллями рятувальників з-під завалів будівельних конструкцій було врятовано жінку 1960 р.н.
Вчора під ворожі обстріли потрапив і житловий сектор Покровська, в наслідок яких значних пошкоджень зазнали приватні домогосподарства та господарчі споруди. Вогнем знищено 10 гаражів на площі 800 кв. м.
З травмою грудної клітки, а також обох верхніх кінцівок до Добропільської міської лікарні було доставлено покровчанина 1981 р.н.
Минулої доби знову потрапило під обстріл й містоутворювальне підприємство, в результаті якого одна людина загинула та ще одна була поранена.
Нагадаємо, внаслідок масованих російських обстрілів у Покровську значно пошкоджені енергетичні об'єкти, у північну частину міста повернути світло неможливо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невже я помиляюся?