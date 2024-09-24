УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10183 відвідувача онлайн
Новини
1 342 3

Ворожі обстріли Покровська стають сильнішими, росіяни б’ють по будинках та критичній інфраструктурі

ПоПокровськ під обстрілами 23 вереснякровськ

Протягом 23 вересня російські загарбники не припиняли обстрілів Покровська та району, поранень зазнали 2 цивільні особи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

Зранку 23 вересня, близько  11 ранку, під обстріл потрапило селище Шевченко, в результаті чого один з приватних будинків був частково зруйнований. Зусиллями рятувальників з-під завалів будівельних конструкцій було врятовано жінку 1960 р.н.

Вчора під ворожі обстріли потрапив і житловий сектор Покровська, в наслідок яких значних пошкоджень зазнали приватні домогосподарства та господарчі споруди. Вогнем знищено 10 гаражів на площі 800 кв. м.

З травмою грудної клітки, а також обох верхніх кінцівок до Добропільської міської лікарні було доставлено покровчанина 1981 р.н.

Минулої доби знову потрапило під обстріл й містоутворювальне підприємство, в результаті якого одна людина загинула та ще одна була поранена.

Нагадаємо, внаслідок масованих російських обстрілів у Покровську значно пошкоджені енергетичні об'єкти, у північну частину міста повернути світло неможливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку окупанти застосовують тактику "малих груп", виживають 5-10%, - Bild

Автор: 

обстріл (28613) Донецька область (8529) Покровськ (632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єдино, що вміє кацап на війні.
показати весь коментар
24.09.2024 10:13 Відповісти
Але ж місцеві поліцаї та тцкуни всі як один стали на захист рідного міста?
Невже я помиляюся?
показати весь коментар
24.09.2024 10:16 Відповісти
Навіщо втрачати такий цінний ресурс, вони з щирою ненавистю бусифікують бандерівців десь під Тернополем.
показати весь коментар
24.09.2024 11:12 Відповісти
 
 