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обстріл (27070) енергетика (2483) Покровськ (403)

Повернути світло у північній частині Покровська неможливо через значні пошкодження енергетичних об’єктів

через обстріли знеструмлений Покровськ

Внаслідок масованих російських обстрілів у Покровську значно пошкоджені енергетичні об'єкти, у північну частину міста повернути світло неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

"За минулу добу ворог завдав ударів по місту ствольною артилерією та дронами. 18 вересня о 03.00 ночі відбулась атака FPV-дроном.  Близько 09:25 ранку стався артобстріл східної частини міста, під час якого пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди", - йдеться в повідомленні.

При цьому у МВА зазначили, що внаслідок обстрілу 8 вересня  значно пошкоджені енергетичні об'єкти. Тому відновити електропостачання північної частини міста неможливо.

Крім того, внаслідок бойових дій також повністю знеструмлено м. Родинське. Відновлювальні роботи заплановано на поточну добу.

Нагадаємо, напередодні начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у Покровську ще залишається 16 тис. людей, з них 177 дітей.

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ну новий асфальт положіть тоді. квітки висадіть. робіть щось.
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19.09.2024 12:05 Відповісти
Впевнений що роблять. На папері. І квіти висаджують , і дороги ремонтують, і державні будівлі утримують. Кують гроші аж гай шумить.
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19.09.2024 12:32 Відповісти
Так чи інакше усі звалять з лівобережжя, це питання часу, найкращі рубежі по річці Дніпро, жителям міст котрі по р. Дніпро - вам майже пощастило. Цієї осені запровадять економічне бронювання, тож можливість перетину блокпостів буде, майно можна буде вивезти. Так що незабаром життя налагодиться
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19.09.2024 13:00 Відповісти
 
 