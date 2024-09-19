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обстрел (25742) энергетика (2466) Покровск (369)

Вернуть свет в северной части Покровска невозможно из-за значительных повреждений энергетических объектов

через обстріли знеструмлений Покровськ

В результате массированных российских обстрелов в Покровске значительно повреждены энергетические объекты, в северную часть города вернуть свет невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.

"За минувшие сутки враг нанес удары по городу ствольной артиллерией и дронами. 18 сентября в 03.00 ночи состоялась атака FPV-дроном. Около 09:25 утра произошел артобстрел восточной части города, во время которого поврежден частный дом и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

При этом в ГВА отметили, что в результате обстрела 8 сентября значительно повреждены энергетические объекты. Поэтому восстановить электроснабжение северной части города невозможно.

Кроме того, в результате боевых действий также полностью обесточен г. Родинское. Восстановительные работы запланированы на текущие сутки.

Напомним, накануне начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в Покровске еще остается 16 тыс. человек, из них 177 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки оккупанты 9 раз обстреляли Покровск, ударили по критической инфраструктуре, 3 человека получили ранения
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ну новий асфальт положіть тоді. квітки висадіть. робіть щось.
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19.09.2024 12:05 Ответить
Впевнений що роблять. На папері. І квіти висаджують , і дороги ремонтують, і державні будівлі утримують. Кують гроші аж гай шумить.
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19.09.2024 12:32 Ответить
Так чи інакше усі звалять з лівобережжя, це питання часу, найкращі рубежі по річці Дніпро, жителям міст котрі по р. Дніпро - вам майже пощастило. Цієї осені запровадять економічне бронювання, тож можливість перетину блокпостів буде, майно можна буде вивезти. Так що незабаром життя налагодиться
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19.09.2024 13:00 Ответить
 
 