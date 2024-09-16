За минулу добу окупанти 9 разів обстріляли Покровськ, вдарили по критичній інфраструктурі, 3 людини дістали поранення

Загарбники били по Покровську керованими авіабомбами, дронами та ствольною артилерією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

Там зазначили, що Покровська громада живе під постійними обстрілами.

"О 21.30 відбулось чотири ворожих обстріли житлового масиву Покровська, внаслідок яких поранено 3 цивільні особи, пошкоджено 3 об’єкти критичної інфраструктури: енергетичний об’єкт, газо- та водорозподільну підстанції, приватні гаражні бокси та складське приміщення.

Внаслідок влучання знеструмлено м-н "Лазурний", "Шахтарський", "Південний", обстеження заплановано на ранок поточної доби", - йдеться в повідомленні.

З кожним днем ситуація в Покровській громаді стає дедалі складнішою. Ціллю ворога є не лише критична інфраструктура, а й житловий сектор міста, де досі залишаються люди. В Покровській ОВА вкотре закликали цивільне населення евакуюватися.

Нагадаємо, протягом декількох днів росіяни зруйнували мости. Так, 12 вересня російські загарбники зруйнували Дмитрівський міст, який сполучав Покровськ з Мирноградом. 14 вересня внаслідок численних обстрілів зруйновано шляхопровід "Східний".

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