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обстрел (25795) Донецкая область (8786) Покровск (383)

Вражеские обстрелы Покровска становятся сильнее, россияне бьют по домам и критической инфраструктуре

ПоПокровськ під обстрілами 23 вереснякровськ

В течение 23 сентября российские захватчики не прекращали обстрелы Покровска и района, ранения получили 2 гражданских лица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.

Утром 23 сентября, около 11 утра, под обстрел попал поселок Шевченко, в результате чего один из частных домов был частично разрушен. Усилиями спасателей из-под завалов строительных конструкций была спасена женщина 1960 г.р.

Вчера под вражеские обстрелы попал и жилой сектор Покровска, в результате которых значительные повреждения получили частные домохозяйства и хозяйственные постройки. Огнем уничтожено 10 гаражей на площади 800 кв. м.

С травмой грудной клетки, а также обеих верхних конечностей в Добропольскую городскую больницу был доставлен покровчанин 1981 г.р.

За прошедшие сутки снова попало под обстрел и градообразующее предприятие, в результате которого один человек погиб и еще один был ранен.

Напомним, в результате массированных российских обстрелов в Покровске значительно повреждены энергетические объекты, в северную часть города вернуть свет невозможно.

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Єдино, що вміє кацап на війні.
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24.09.2024 10:13 Ответить
Але ж місцеві поліцаї та тцкуни всі як один стали на захист рідного міста?
Невже я помиляюся?
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24.09.2024 10:16 Ответить
Навіщо втрачати такий цінний ресурс, вони з щирою ненавистю бусифікують бандерівців десь під Тернополем.
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24.09.2024 11:12 Ответить
 
 