В Покровской громаде отопительный сезон может не начаться из-за обстрелов, - ГВА
Российские захватчики ежедневно обстреливают Покровскую громаду Донецкой области. Из-за этого отопительный сезон в громаде оказался под угрозой.
Об этом говорится в заявлении главы Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, сообщает Цензор.НЕТ.
Чиновник рассказал, что за прошедшие сутки враг применил КАБы и артиллерию, повредив социальные объекты и жилые дома.
"Войска РФ выживают из города людей, бьют по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры, чтобы Покровская громада была без отопления, без воды и электроснабжения. А впереди зима. Из-за отсутствия газа, воды и электричества под угрозой отопительный сезон и скорее всего, его не будет",- сказал Добряк.
Отмечается, что из-за постоянных обстрелов в Покровске уже разрушено 80% критической инфраструктуры. Несмотря на то, что центральное водоснабжение отсутствует, питьевая вода есть. Ее по территории громады развозят работники КП "Покровскводоканал", есть точки раздачи воды, которые "будут работать до тех пор, пока это будет позволять ситуация с безопасностью".
Глава ГВА также рассказал, что по состоянию на 11 октября в Покровске остается чуть более 12 000 местных жителей, в частности, 70 детей.
По его словам, все семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние, дали согласие на эвакуацию и уже собираются в более безопасные регионы.
В то же время Добряк отметил, что эвакуация замедлилась. Ранее в день выезжало по 1 000 человек, сейчас - до 300.
Напоследок чиновник призвал жителей громады эвакуироваться в более безопасные места.
"Я понимаю, что некоторые приняли решение остатся, но надо понимать, что невозможно жить в нечеловеческих условиях: без отопления, света, воды. Зимой это невозможно. Враг приближается, бьет артиллерией по жилым домам. Это очень опасно. И может наступить такой момент, что будет просто некому разбирать завалы", - добавил руководитель ГВА.
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Про це на своїй Facebook-сторінці https://www.facebook.com/Svetlyi/posts/pfbid02tFh75oLbyGQRykn26GNECubfYkEkfQSHJbVi6hX1kJa5FJ21z91YZLpZyQy6JdGvl написав представник української комендатури в Курській області РФ Олексій Дмитрашківський.
"А тим часом холода не за горами. Українська армія робить все можливе, щоб бодай трохи відновити критичну інфраструктуру - воду, електрику, газ. Адже ми, на відміну від росіян, дотримуємось Женевської конвенції".
"Але зима напевно буде складною. Вже зараз ми думаємо, де взяти буржуйки та паливо, щоб вистачило на всіх. Це буде не просто, але я певен - ми впораємось!", - підсумовує представник української комендатури на Курщині.
Впевнений, що людині, яка розробила план як перемогти ядерну державу, придумати вихід з такої ситуації не складно.
Чи вазеленський буде як Марія-Антуанета: немає хліба то їжте тістечка!