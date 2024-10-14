Війська РФ обстріляли 3 райони Донеччини: двоє цивільних загинули, є поранені та пошкодження. ФОТО
Минулої доби, 13 жовтня 2024 року, війська РФ обстрілювали 3 райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Трудове, Дачне, Гірник і Веселий Гай. У селищі Шевченко Добропільської громади пошкоджено 3 складські приміщення, 2 автобуси і 3 автівки. У Покровську поранено людину, пошкоджено 3 будинки. У Гродівській громаді пошкоджено 10 будинків у Малинівці і 7 у Миролюбівці.
Краматорський район
У Лимані поранено людину. У Краматорську росіяни завдали авіаудару по промзоні.
Бахмутський район
За даними ОВА, у Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджені 12 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти обстріляли Покровськ: поранено чоловіка, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Також інформувалося, що війська РФ ударили по Краматорську: під вогнем була промзона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль