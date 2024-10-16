Войска РФ обстреливали 3 района Донетчины: есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области. За прошедшие сутки, 15 октября 2024 года, под удар попали 3 района региона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Курахово повреждены 3 многоэтажки, разрушены дом в Островском и дом в Кураховке. В Светлом Добропольской громады ранен человек, поврежден дом. В Покровске повреждены 2 дома.

Краматорский район

В Лиманской громаде разрушены 3 дома: 2 в Заречном и 1 в Торском. В Константиновке ранен человек, повреждены 2 многоэтажки, частный дом, админздание, инфраструктурный объект и 7 автомобилей; также в Иванополье повреждены 16 частных домов, 2 админздания и линия электропередач; в Николаевке - 4 дома.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома, еще 1 - в Серебрянке. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Островское и продвинулся в Торецке.