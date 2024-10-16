Враг оккупировал Островское и продвинулся в Торецке, - DeepState

Российские захватчики оккупировали Островское и продвинулись в ряде населенных пунктов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Враг оккупировал Островское, а также продвинулся возле Левадного, Цукурино и в Торецке.

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