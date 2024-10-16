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Новости Война
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Враг оккупировал Островское и продвинулся в Торецке, - DeepState

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Российские захватчики оккупировали Островское и продвинулись в ряде населенных пунктов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Враг оккупировал Островское, а также продвинулся возле Левадного, Цукурино и в Торецке.

Карта

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: РФ 13 раз била по области, ранены 5 человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецкая область (9950) боевые действия (4280)


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Топ комментарии
+2
Все ближче й ближче до кордонів 91. А там і АРК незабаром.
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16.10.2024 09:58
+2
Згоден якось по дебільному вийшло..
https://youtube.com/watch?v=92WQM7Yt7E0
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16.10.2024 09:59
+1
Якось Вами написане не читається.
Ви мабуть хотіли написати, Що це за кишка, котору неможливо перерізати? -
Чи я помиляюся?
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16.10.2024 09:15
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Ну, Острівське тримати і неможливо було. Вода.
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16.10.2024 07:07 Ответить
Що це за кішка така довга, яку неможливо переоцінити?
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16.10.2024 07:24 Ответить
Якось Вами написане не читається.
Ви мабуть хотіли написати, Що це за кишка, котору неможливо перерізати? -
Чи я помиляюся?
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16.10.2024 09:15 Ответить
Згоден якось по дебільному вийшло..
https://youtube.com/watch?v=92WQM7Yt7E0
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16.10.2024 09:59 Ответить
Королевська унікум, а Ви для смізу перегляньте це відео з Сумським головою:

https://youtu.be/yOet4X-CwKY?si=M1mrYUjIFHGl3CiH
"********** і **********".
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16.10.2024 15:09 Ответить
Все ближче й ближче до кордонів 91. А там і АРК незабаром.
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16.10.2024 09:58 Ответить
Дивно якось.
Після втрати Вугледару, потужного осередку оборони, пройшло більше двох тижнів. Русня мала б вже вийти до Курахового з півдня, перерізавши основну дорогу постачання. Або взяти нарешті Селідове підрозділами, що звільнились після взяття Вугледару.
В те ж Острівське русня п'ять днів тому зайшла, а повний контроль отримала тільки зараз.
Та й на інших ділянках просування - це декілька сотень метрів по посадках.
Дивно.
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16.10.2024 12:18 Ответить
Когда будут изгнаны Зелька с Ермаком? Они наносят урон Украине, больше чем ***********.
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16.10.2024 12:24 Ответить
Вони сиплять бомби на голови українців?
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16.10.2024 12:38 Ответить
Прочитав цю новину. Мабуть це теж частина Плана Перемоги.
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16.10.2024 18:53 Ответить
 
 