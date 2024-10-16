Враг оккупировал Островское и продвинулся в Торецке, - DeepState
Российские захватчики оккупировали Островское и продвинулись в ряде населенных пунктов Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Враг оккупировал Островское, а также продвинулся возле Левадного, Цукурино и в Торецке.
Топ комментарии
+2 Andrijmak63
показать весь комментарий16.10.2024 09:58 Ссылка
+2 Pawlo Kit
показать весь комментарий16.10.2024 09:59 Ссылка
+1 Амандрапапупа
показать весь комментарий16.10.2024 09:15 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви мабуть хотіли написати, Що це за кишка, котору неможливо перерізати? -
Чи я помиляюся?
https://youtube.com/watch?v=92WQM7Yt7E0
https://youtu.be/yOet4X-CwKY?si=M1mrYUjIFHGl3CiH
"********** і **********".
Після втрати Вугледару, потужного осередку оборони, пройшло більше двох тижнів. Русня мала б вже вийти до Курахового з півдня, перерізавши основну дорогу постачання. Або взяти нарешті Селідове підрозділами, що звільнились після взяття Вугледару.
В те ж Острівське русня п'ять днів тому зайшла, а повний контроль отримала тільки зараз.
Та й на інших ділянках просування - це декілька сотень метрів по посадках.
Дивно.