Ворог окупував Острівське та просунувся в Торецьку, - DeepState
Російські загарбники окупували Острівське та просунулися в низці населених пунктів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Ворог окупував Острівське, а також просунувся біля Левадного, Цукуриного та в Торецьку.
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+2 Andrijmak63
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Ви мабуть хотіли написати, Що це за кишка, котору неможливо перерізати? -
Чи я помиляюся?
https://youtube.com/watch?v=92WQM7Yt7E0
https://youtu.be/yOet4X-CwKY?si=M1mrYUjIFHGl3CiH
"********** і **********".
Після втрати Вугледару, потужного осередку оборони, пройшло більше двох тижнів. Русня мала б вже вийти до Курахового з півдня, перерізавши основну дорогу постачання. Або взяти нарешті Селідове підрозділами, що звільнились після взяття Вугледару.
В те ж Острівське русня п'ять днів тому зайшла, а повний контроль отримала тільки зараз.
Та й на інших ділянках просування - це декілька сотень метрів по посадках.
Дивно.