УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5851 відвідувач онлайн
Новини Війна
5 763 11

Ворог окупував Острівське та просунувся в Торецьку, - DeepState

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Російські загарбники окупували Острівське та просунулися в низці населених пунктів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Ворог окупував Острівське, а також просунувся біля Левадного, Цукуриного  та в Торецьку.

Карта

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: РФ 13 разів била по області, поранено 5 осіб. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (8754) бойові дії (4030)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Все ближче й ближче до кордонів 91. А там і АРК незабаром.
показати весь коментар
16.10.2024 09:58
+2
Згоден якось по дебільному вийшло..
https://youtube.com/watch?v=92WQM7Yt7E0
показати весь коментар
16.10.2024 09:59
+1
Якось Вами написане не читається.
Ви мабуть хотіли написати, Що це за кишка, котору неможливо перерізати? -
Чи я помиляюся?
показати весь коментар
16.10.2024 09:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, Острівське тримати і неможливо було. Вода.
показати весь коментар
16.10.2024 07:07 Відповісти
Що це за кішка така довга, яку неможливо переоцінити?
показати весь коментар
16.10.2024 07:24 Відповісти
Якось Вами написане не читається.
Ви мабуть хотіли написати, Що це за кишка, котору неможливо перерізати? -
Чи я помиляюся?
показати весь коментар
16.10.2024 09:15 Відповісти
Згоден якось по дебільному вийшло..
https://youtube.com/watch?v=92WQM7Yt7E0
показати весь коментар
16.10.2024 09:59 Відповісти
Королевська унікум, а Ви для смізу перегляньте це відео з Сумським головою:

https://youtu.be/yOet4X-CwKY?si=M1mrYUjIFHGl3CiH
"********** і **********".
показати весь коментар
16.10.2024 15:09 Відповісти
Все ближче й ближче до кордонів 91. А там і АРК незабаром.
показати весь коментар
16.10.2024 09:58 Відповісти
Дивно якось.
Після втрати Вугледару, потужного осередку оборони, пройшло більше двох тижнів. Русня мала б вже вийти до Курахового з півдня, перерізавши основну дорогу постачання. Або взяти нарешті Селідове підрозділами, що звільнились після взяття Вугледару.
В те ж Острівське русня п'ять днів тому зайшла, а повний контроль отримала тільки зараз.
Та й на інших ділянках просування - це декілька сотень метрів по посадках.
Дивно.
показати весь коментар
16.10.2024 12:18 Відповісти
Когда будут изгнаны Зелька с Ермаком? Они наносят урон Украине, больше чем ***********.
показати весь коментар
16.10.2024 12:24 Відповісти
Вони сиплять бомби на голови українців?
показати весь коментар
16.10.2024 12:38 Відповісти
Прочитав цю новину. Мабуть це теж частина Плана Перемоги.
показати весь коментар
16.10.2024 18:53 Відповісти
 
 